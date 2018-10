El candidato a la gobernación de San Pablo, el derechista Joao Doria quedó en el centro del escándalo por un video que se volvió viral en las redes sociales y en el cual se lo ve participando de una orgía.

El empresario millonario que apoya al candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro, desmintió ser él el que aparece en una cama junto a cinco mujeres y a su vez denuncia un “montaje” que puede costarle la elección el domingo próximo.

Al lado de su esposa, la artista plástica Bia Bettanin, Doria calificó de “noticias falsas” y de “montaje” el video.

“Bolsonaro también es víctima de la difamación”, dijo Doria, de ala ultraderechista del Partido de la Social Democracia Brasileña, fuerza que está divida entre quienes apoyan al candidato favorito de la extrema derecha, Bolsonaro, del Partido Social Liberal.

El empresario Doria, quien fue durante dos años alcalde de la ciudad de Sao Paulo culpó del video XXX a sus “adversarios”.

En ese sentido, su rival en la segunda vuelta del domingo para la elección de gobernador, Marcio França, del Partido Socialista Brasileño (PSB), dijo: “Es lamentable que Doria nos haga esta acusación tan grave como la violencia de la que fue víctima” en el video.

“Doria no debe medir a los otros con su regla”, dijo Franca, quien en caso de vencer sacaría del poder luego de 24 años al PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y del ex candidato presidencial y gobernador paulistas Geraldo Alckmin, derrotado en la primera vuelta.

La campaña electoral brasileña subió su tono en los últimos días, con Bolsonaro advirtiendo a "los rojos opositores" que en caso de vencer deben ir a la cárcel o al exilio.

Sobre las noticias falsas, el Tribunal Superior Electoral investiga el supuesto financiamiento ilegal de la campaña de Bolsonaro en whatsapp con fondos clandestinos de empresas que apoyan abiertamente al ultraderechista.

Bolsonaro es el favorito en el balotaje del domingo contra Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, según las encuestas.