La aparición del monolito en el desierto de Utah, en Estados Unidos, generó dudas y curiosidad en todo el mundo. No obstante, su permanencia fue mínima, ya que después de 10 días la estructura fue removida. Primero, se supo que fueron cuatro hombres los encargados de destruirlo. Ahora, se conoció qué motivó al grupo...

Uno de ellos, Sylvan Christensen, publicó en sus redes un video del momento en el que él y sus amigo quitaron la escultura, y escribió un largo mensaje explicando los motivos.

“Eliminamos el Monolito de Utah porque hay precedentes claros de cómo compartimos y estandarizamos el uso de nuestras tierras públicas, la vida silvestre natural, las plantas nativas, las fuentes de agua dulce y los impactos humanos sobre ellas”, escribió el sujeto, que se presentó como guía turistico.

Su principal preocupación fue la conservación de las tierras nativas, que no estaban preparadas para que tantas personas llegaran hasta este lugar, desde todas partes y usando cualquier medio de transporte.

“El misterio fue el enamoramiento y queremos usar este tiempo para unir a las personas detrás de los problemas reales aquí, estamos perdiendo nuestras tierras públicas, cosas como esta no ayudan”, sostuvo.

Para el grupo desmantelar el monolito de Utha fue “trágico”, y afirmaron no estar orgullosos de haberlo hecho, sobre todo porque llegaron “demasiado tarde”. Dijeron apoyar el arte y los artistas pero que los estándares de la ética y la legalidad no pueden ser subvertidos, especialmente en el desierto, pues deja consecuencias muy graves a la naturaleza.

“Las fallas éticas del artista por la hendidura equilátera de 24 pulgadas en la piedra arenisca de la construcción del monolito de Utah, ni siquiera se acercaron al daño causado por el sensacionalismo de Internet y la posterior reacción del mundo”, afirmó Christensen.

El guía señaló que en el lugar no había senderos, señalización, estacionamientos, baños públicos, campamentos designados, botes de basura, ni ninguna adecuación que permitiera a un turista no experimentado en las aventuras no dañar el desierto.

Al poner el video en sus redes, los hombres que acabaron con la peregrinación al monolito de Utah, pero también levantaron todo tipo de comentarios: algunos apoyando su decisión pero muchos criticando que hubieran tomado cartas en el asunto.

En tanto, la Oficina de Administración de Tierras (BLM) afirmó que no buscaría a los responsables por tratarse de un delito contra la propiedad privada que se salía de sus competencias.

