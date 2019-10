El coyote, que fue rescatado tras haber sido confundido con un perro herido en una ruta de México, murió tras pelear por su vida durante varios días. La triste noticia fue comunicada a través de Facebook por la joven que lo encontró.

Andrea Athie, la joven que rescató al coyote luego de que otro vehículo lo atropellara y no parara para ayudar, comunicó la muerte del animal a través de Facebook y recordó cómo fue el tremendo suceso.

La joven junto al animal.

"El día que me encontré a 'Pancho', yo iba conduciendo mi vehículo y un carro que circulaba enfrente de mí lo atropelló y no se detuvo. Al ver la situación, frené y me acerqué a auxiliar al animal, sin saber que se trataba de un coyote. Mis amigos y yo lo llevamos a con un muy buen veterinario, que nos pidió unas radiografías para evaluarlo y nos dió el diagnóstico: sufrió una lesión en dos de sus cervicales que le impedía mover sus dos patas traseras, al igual que perdió la capacidad para evacuar por el mismo", manifestó.

"Todos los días se intentó que reaccionara favorablemente al tratamiento, se le hacían ejercicios en sus patitas, se le trató con amor y en todo momento se buscó solo su bienestar y que saliera adelante. Desgraciadamente, este lunes por la noche pancho ya no pudo continuar luchando. El cuerpo de pancho será cremado y lo conservaremos en una urna biodegradable que será plantada. Pancho llegó aquí para demostrarnos que aún podemos, sigamos generando este tipo de acciones, ayudemos al que lo necesite, con pequeños actos cambiamos muchas cosas", expresó al concluir.

Todo comenzó cuando la joven, oriunda de Tamaulipas, México, se encontró a un animal herido de una pata en la ruta, y creyendo que era un perro decidió ayudarlo. De acuerdo con el diario local El Imparcial, cuando lo llevó al veterinario para que lo revisaran, descubrió que el mamífero no era un can, sino que era un coyote salvaje.

El periodista local Nelson Valdez fue el primero en publicar las fotos de ella junto al animal peligroso en su cuenta de Facebook, caso que luego se viralizó en las redes sociales. Se puede observar que a simple vista el coyote parece un perro. Su publicación obtuvo en pocas horas más de 10 mil reacciones, 380 comentarios y fue compartido por lo menos 15 mil veces.

El coyote que finalmente falleció.