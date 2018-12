Varios sábados de enfrentamientos y violencia en París obligaron al presidente Emmanuel Macron a tomar medidas. En un mensaje por televisión, el mandatario anunció la declaración de una “emergencia económica y social”, que incluye una serie de reformas que este lunes presentó al Parlamento.



Entre esos cambios figura un aumento de 100 euros del salario mínimo, a partir de 2019 que, según dijo, no tendrá “costo para los empleadores”, por lo que estaría acompañado de un subsidio. Además, propondrá que las horas extras no sean gravadas y la marcha atrás parcial en un impuesto, que ya no deberán pagar los jubilados que cobran menos de 2.000 euros mensuales.



Consciente de que el futuro de su mandato se juega estos días, el presidente francés dio un golpe de timón social a su gestión con un discurso en el que atendió varias de las reclamaciones de los Chalecos Amarillos.