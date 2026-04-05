Zidane será el seleccionador de Francia tras el Mundial 2026

Zinedine Zidane está listo para volver a dirigir luego de cinco años en los que rechazó equipos top y todo está dado para que cumpla su sueño de ponerse al mando de la Selección de Francia luego del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Reemplazará a Didier Deschamps, quien lleva 14 años al mando de Les Bleus y al que no se le renovará el contrato más allá de los resultados que consigan en la Copa del Mundo.

Si bien Zidane todavía no fue anunciando oficialmente, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, manifestó públicamente hace poco: "La selección francesa es una de las mejores del mundo, y no cualquiera puede dirigirla. Se necesita un perfil que cumpla con muchos requisitos y que pueda ganarse el apoyo de los franceses. Conozco su nombre. Debe crearse un vínculo entre el entrenador y los franceses".



Durante este extenso período de descanso como DT, Zidane tuvo la oportunidad de fichar por el Manchester United de Inglaterra, por el Bayern Múnich de Alemania y el PSG de Francia, quien es el que más lo hizo dudar y obviamente un posible regreso al Real Madrid, club en el que lo ganó todo.