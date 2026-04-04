Gustavo Benítez dejó de ser el técnico de Riestra: los entrenadores que abandonaron su cargo en 2026

El Deportivo Riestra tomó una decisión fuerte en medio de su crisis deportiva tras la derrota 2 a 0 ante Unión de Santa Fe y anunció la salida de Gustavo Benítez como entrenador del primer equipo.

El ciclo del "Tata", que se extendió por poco más de un año, llegó a su fin luego de una racha negativa de 16 partidos sin triunfos en el ámbito local, una situación que se volvió insostenible en el arranque de la temporada.

De común acuerdo, Tata Benítez dejó de ser el entrenador de Riestra.



Le agradecemos todo el trabajo de este tiempo y las alegrías que nos dio. También le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos.



GRACIAS TATA %uD83D%uDDA4%uD83E%uDD0D%uD83D%uDDA4 pic.twitter.com/4IsuwDKV8p — Deportivo Riestra (@prensariestra) April 4, 2026

"Le agradecemos todo el trabajo de este tiempo y las alegrías que nos dio", expresó el club en sus redes sociales, en la antesala de su debut en la Copa Sudamericana frente a Palestino.

Rápidamente, la dirigencia del "Malevo" cerró a su reemplazante: Guillermo Duró, quien tendrá su segundo ciclo en la institución tras su paso entre 2021 y 2022. El DT de 57 años llega tras dirigir a Emelec de Ecuador.

Benítez había asumido en febrero de 2025, inicialmente como interino tras la salida de Cristian Fabbiani. Sin embargo, los buenos resultados lo consolidaron en el cargo y terminó liderando la mejor campaña en la historia del club: Riestra llegó a ser puntero del Torneo Clausura, mantuvo un invicto de 27 partidos como local y logró una histórica victoria ante River Plate en el Monumental.

Ese rendimiento permitió que el equipo clasificara por primera vez a una competencia internacional. No obstante, el cierre de 2025 mostró una caída en el nivel que se profundizó durante 2026.

En el actual Torneo Apertura, el equipo no logró ganar bajo la conducción de Benítez, acumulando siete empates y cinco derrotas. Su único triunfo del año fue en febrero, ante Deportivo Maipú por la Copa Argentina.

La última victoria en el torneo local se remonta a octubre, cuando superó a Instituto de Córdoba, una sequía que terminó sellando su salida.

Ahora, el desafío para Guillermo Duró será revertir el presente del Deportivo Riestra y encarar de la mejor manera su participación internacional.

Los técnicos que dejaron su cargo en la Liga Profesional