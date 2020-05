El papa Francisco sostuvo que este domingo su "corazón 'viaja' a Luján" y afirmó que estará "como peregrino espiritual y virtual" junto a los fieles que durante estos días están rezando una novena con vistas a la festividad de Nuestra Señora de Luján que se celebra el próxim. 8 de mayo.



Así lo afirmó el Sumo Pontífice en una carta enviada al obispo de Mercedes- Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, con motivo de la novena, y que fue leída durante esta jornada en una misa celebrada en la basílica.



Con el propósito de preparar las celebraciones de la patrona de la Argentina se viene realizando desde el 29 de abril una novena a la Virgen, "pidiendo especialmente por la Patria y por el fin de la pandemia" de coronavirus (orthocoronavirinae), según informó el santuario.

La carta enviada por el Papa Francisco y su traducción.

El texto de la carta de Francisco



"Querido hermano: se acerca el 8 de mayo y mi corazón 'viaja' a Luján. Estaré espiritualmente junto a ustedes, como peregrino espiritual y 'virtual'. La miraré una vez más y, también una vez más, me dejaré mirar por Ella. Esa mirada de madre que te renueva, te cuida, te da fuerzas", comienza.

"Y no estaré solo sino junto al santo pueblo fiel de Dios que la quiere tanto, pueblo fiel y pecador como yo", añade.



"Le cambiaremos el manto todos juntos, le diremos nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. Le pediré que nos cuide y -porque soy pecador- le pediré que nos dé la gracia de pedir siempre perdón, de no cansarnos de pedir perdón… porque sabemos que Su Hijo no se cansa de perdonar", continúa



"Y le haré la promesa de portarme mejor 'robándole' la palabra a ese gran sacerdote de mi anterior diócesis: 'Esta tarde, Señora, la promesa es sincera. Por las dudas, no olvides dejar la llave afuera' (1). Y me volveré a casa con la seguridad de una gracia regalada. Fraternalmente. Francisco", concluye.

El texto de la carta incluye una cita del sacerdote argentino y poeta Amelio Luis Calori.