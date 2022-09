Pasaron sólo días de la muerte de la reina Isabel II y comenzaron los primeros problemas para el flamante rey Carlos III, con poco tiempo al frente de la monarquía británica: los antiguos empleados de la residencia real en Londres describieron como "despiadada e insensible" la decisión de la realeza en echar a todos los trabajadores que estuvieron al lado de la difunta majestad.



El pasado jueves, la noticia respecto al fallecimiento la reina Isabel II a los 96 años sacudió al mundo entero, y dos días después, asumió al mando vacante su hijo, el rey Carlos III. Cuando el contexto de luto parecería indicar que el ambiente en el Reino Unido sería apacible, surgió una protesta que puso las miradas en la realeza.



Trabajadores vinculados a las tareas de secretaría privada, equipo de comunicaciones, oficina de finanzas y el personal doméstico dentro de la residencia real Clarence House , recibieron una carta de despido en pleno cortejo fúnebre de la difunta reina. Por lo pronto, fueron más de 100 personas expulsadas a través de un escrito firmado por el Sir Clive Alderton, el principal auxiliar del rey.



La carta describió el motivo "inevitable", tal como justificaron desde la realeza: “El cambio en el rol de nuestros directores también significará un cambio para nuestro hogar... La cartera de trabajo previamente realizada en este hogar apoyando los intereses personales, las actividades anteriores y operativos en el hogar del ex Príncipe de Gales, ya no se llevarán a cabo, y Clarence House se cerrará. Por lo tanto, se espera que ya no se necesiten los puestos basados principalmente en Clarence House, cuyo trabajo apoya estas áreas”.



A modo de conclusión, se baraja la posibilidad de buscar alternativas para los afectados: "Nuestro personal ha prestado un largo y leal servicio y, aunque algunos despidos son inevitables, trabajamos de urgencia para identificar funciones alternativas para el mayor número de empleados". Desde el poder británico, aún no detallaron si el Rey y Reina Consorte vivirán en el Palacio de Buckingham y, por el momento, es una incógnita el lugar de residencia.





La respuesta de los empleados "decepcionados" por la determinación

Tras la decisión de la Corona Británica, trascendió un comunicado emitido por el sindicato Público y Comercial PCS británico, donde consideraron "despiadada e insensible" el trato hacia sus afiliados.



La vorágine con la que trascendieron los sucesos dentro de la Corona Británica permitieron sospechar sobre algunos cambios que podrían efectuarse en la vivienda real. Sin embargo, desde el gremio apreciaron que la determinación con "la escala y la velocidad a la que esto se ha anunciado es insensible en extremo"



Por otra parte, en referencia a las leyes laborales, y de las cuales la realeza británica se encuentra exenta, en el comunicado resaltaron que la residencia Clarence House consideran "que no parece que lo esté, por lo que nos aseguraremos de que se tomen todas las medidas necesarias".



Otro de los comunicados por parte de los trabajadores que llegaron a filtrarse y que, en este caso, el medio The Guardian replicó, hizo referencia al enojo de los trabajadores expulsados. “Todos están absolutamente furiosos, incluidas las secretarias privadas y el equipo senior. Todo el personal ha estado trabajando hasta tarde todas las noches desde el jueves para encontrarse con esto. La gente estaba visiblemente conmocionada”, resaltaron.