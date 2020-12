Un guía turístico de un parque de Kenia descubrió a una cebra cubierta de lunares en lugar de rayas, compartió las imágenes en las redes y éstas se volvieron virales. Según informó, el animal convive con el resto de la manada sin problemas.

El hecho se registró en el Parque Nacional Masai Mara, donde una cebra nació con lunares debido a un mutación genética. La misma, fue bautizada como Tira. "Los dibujos de su piel parecen lunares", escribieron en el posteo que se viralizó y recorrió el mundo poco después de su publicación.

.

Además, informaron que se trata de un ejemplar único que, además de presentar lunares blancos, el resto de su pelaje es marrón y no negro. Especialistas sospechan que la razón del cambio del patrón cromático se deben a una extraña mutación genética. Agregaron que no es la primera vez que ocurre algo parecido ya que ya ha existido un caso similar, aunque en aquel momento el ejemplar mantenía las rayas pero con los colores invertidos.

Afortunadamente, según trascendió, Tira no fue rechazada por la manada y convive tranquilamente junto a ellos a pesar de tener una apariencia diferente. Emilie Poudroux, guía de viajes de Kananga, expresó: "No noté ningún comportamiento diferente o extraño. No observé tampoco ningún rechazo por parte del grupo; parecía bien integrada, en un grupo grande de cebras era como una más. Es la primera vez que veo algo así, es muy emocionante!".

.

Las imágenes de la cebra

La extraña pigmentación de esta cebra se debe a una modificación genética.