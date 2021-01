La ambientalista sueca que este domingo cumple apenas 18 años, pidió que la gente cambie su "forma de comportarse" y denunció amenazas que recibió tanto ella como su familia.

La activista agradeció a sus más de 10 millones de seguidores los saludos por su cumpleaños número 18.

.

Por otro lado, cuando le consultaron sobre las celebridades que se consideraban defensores del medio ambiente pero luego se contradecían viajando en avión provocando grandes huellas de carbono, la joven aseguró que "no le importaba".



“No le estoy diciendo a nadie más qué hacer, pero existe el riesgo de que una persona sea criticada si predica una cosa y luego practica otra", afirmó.

.



Luego afirmó que el riesgo que corren esas personas es "no ser tomados en serio en sus batallas si sus comportamientos no son consistentes", dijo en una entrevista a la revista Sunday Times.



Evitar vuelos largos es una de las formas más efectivas en que las personas pueden reducir sus emisiones de carbono, pero el mayor impacto es no tener hijos, según los estudios.



Sin embargo, Thunberg declaró: "No creo que sea egoísta tener hijos. No son las personas las que son el problema, es nuestro comportamiento".

Respecto al comentario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tuiteó que se "relajara", la joven arremetió: "No me siento y especulo sobre cómo podría resultar el futuro, no veo ningún uso en hacer eso".



"Mientras esté haciendo todo lo posible ahora, no puedo permitirme deprimirme o sentirme ansiosa", agregó.

.

Las amenazas que sufrió Greta y su familia

Hace tres años la adolescente faltó a la escuela y se quedó sola, sentada en el suelo con un cartel que rezaba "Huelga por el clima" escrito en sueco. Allí se consolidó como una de las acivistas ambientales más jóvenes del mundo, llegando a tener una candidatura para el Premio Nobel de la Paz en el 2019.

Sin embargo, Greta expresó que se siente culpable por el estrés y los ataques que causó a su familia, incluidas amenazas de muerte.



"Me siento culpable especialmente porque las amenazas de muerte no fueron solo contra mí sino contra toda mi familia. No me importa lo que la gente diga de mí, pero cuando esto tiene un impacto en las personas que te rodean se convierte en algo más", expresó, citada por la agencia de noticias ANSA.