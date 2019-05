La mediación no aparece como el camino por el que Venezuela encontrará una solución a su crisis. Ninguna de las partes parece estar dispuesta a lograrlo, pese a algunos intentos internacionales. Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado en enero último, dejó en claro cuál es la postura de los sectores contrarios al chavismo: “Cesa la usurpación o se usa la fuerza”.



El líder opositor se manifestó a favor de requerir la ayuda internacional para lograr que el presidente Nicolás Maduro abandone el poder y en ese sentido advirtió: “O llega el cese de la usurpación, vamos con un Consejo Nacional Electoral independiente y una transición democrática, o se opta por la cooperación y el uso de la fuerza, porque también hay suficientes militares descontentos como para avanzar”. En ese sentido, insistió: “Son ellos hoy, por tener secuestrado el poder, los que van a decidir cómo va a ser la transición: o va a ser a la fuerza o abren las puertas de la transición”.



Sus logros



Durante el diálogo que mantuvo con un medio venezolano, Guaidó también se refirió a los objetivos que pudo cumplir desde que se autoproclamó presidente encargado, el 23 de enero pasado. “Soy un presidente encargado en dictadura, reclamando las competencias del Ejecutivo para poder lograr la atención a la emergencia y unas elecciones libres”, dijo.



De inmediato, aclaró que la intención de su proyecto político es el de “salir de la dictadura, recuperar la democracia, recuperar la calidad de vida y la vuelta a casa de la gente”. “Ese es el paso que nos falta”, continuó.



Por último, el líder de la Asamblea Nacional descartó que el diálogo que comenzó en Noruega pueda llevar a un acuerdo, ya que aseguró que Maduro, a quien definió como “el usurpador”, lo utilizó para “tergiversar y ganar tiempo”. “Se han burlado de nosotros. Para falsos diálogos no nos vamos a prestar. En Noruega lo que existe es una mediación”, concluyó.



Las negociaciones se dieron durante la semana pasada en Oslo y participaron representantes del gobierno y de la oposición. Sin embargo, el diálogo no avanzó entre las partes, por lo que solamente se trató de una mediación para buscar una solución pacífica a la crisis.