El presidente interino de Venezuela designado por el parlamento, Juan Guaidó, reiteró este domingo que regresará a su país, convocó a los venezolanos a manifestarse el próximo en las calles y partió de Ecuador, aunque más de cinco horas después de que despegara su vuelo no había noticias sobre su paradero.



"Tal y como dije ayer (por el pasado sábado), anuncio mi regreso al país", publicó Guaidó este mediodía en su cuenta en Twitter, y agregó: "Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11 (las 12 en la Argentina)".

"Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración; vamos bien porque vemos todos", subrayó.



Poco después de las 14 hora argentina, Guaidó informó por la misma vía que estaba "despegando de la Base Aérea Naval de Salinas, Ecuador" y agradeció al presidente de este país, Lenín Moreno, "por el profundo apoyo" a su "causa".



Tres horas después, informó que durante esta jornada, a las 20.30 (las 21.30 en la Argentina), en una transmisión a través de redes sociales, daría un "balance" de la gira que emprendió la semana pasada por Sudamérica y anunciaría las "próximas acciones" de su estrategia para provocar el final del gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, en sus mensajes Guaidó no precisó si regresaría a Venezuela directamente desde Ecuador ni en qué momento ocurriría su retorno.

De hecho, más de cinco horas después de que partiera de Quito no había noticias sobre su paradero, pese a que los vuelos entre esa ciudad y Caracas demoran usualmente poco más de dos horas.



El líder antichavista había anunciado anoche desde Ecuador que su gira por la región se terminaba y que su próxima escala sería Caracas.



No explicó cómo volvería a ingresar al territorio venezolano, del que se fue en forma clandestina ya que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leal al gobierno de Maduro, le había prohibido la salida del país, además de embargarle sus cuentas bancarias y sus activos.



Pese a esta prohibición, decidió hace diez días cruzar la frontera con Colombia y sumarse al concierto organizado por sus aliados internacionales para apoyar su reclamo político y su pedido de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.



Desde ese viernes 22 de febrero, el líder antichavista se encontraba fuera de su país, en una gira en la que se reunió con sus principales aliados en el continente, entre ellos el presidente Mauricio Macri en Buenos Aires, el viernes pasado.



Antes de visitar a Macri, Guaidó se encontró sucesivamente con los presidentes de Colombia, Iván Duque; Brasil, Jair Bolsonaro, y Paraguay, Mario Abdo Benítez.



Ante la creciente incertidumbre por cómo entraría al territorio venezolano, uno de sus aliados de la región, el presidente panameño Juan Carlos Varela, advirtió al gobierno de Maduro que no lo detenga o enfrentará una reacción "de más de 50 países".



"El presidente interino Juan Guaido fue designado por la Asamblea Nacional electa democráticamente por el pueblo venezolano. Cualquier acción que pretenda afectar su seguridad personal o interrumpir su retorno a Venezuela sería enfrentar al pueblo y a los más de 50 países que lo apoyamos", escribió Varela en su cuenta de Twitter.

Declaraciones similares acerca de la seguridad de Guaidó expresaron este fin de semana el gobierno de Estados Unidos y la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini.



Mientras tanto, Caracas se mostró esta jornada desierta y sus pobladores se trasladaron masivamente a las playas más cercanas para celebrar el Carnaval, por el que Maduro decretó feriados para toda esta semana.