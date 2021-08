Si hay algo que no falla en internet son los animales y las una buenas historias. El particular caso de un perro que no podía mover sus patas traseras reune ambos factores y logró calar hondo en Twitter, una red social caracterizada por ser sumamente irónica.

Un can de la raza Shiba inu (conocida por el meme del "perro chico y el perro grande") emocionó a todos los usuarios de la red social del pajarito. En este caso, el protagonista de las imágenes solo puede moverse con sus extremidades delanteras ¿Qué pasa con las traseras? Las tiene completamente inutilizables.

El perrito parece ser de la raza del famoso can del meme.

En el video también se ve como su dueño le da una sorpresa que la va a cambiar la vida. De una caja de cartón saca una silla de ruedas adaptada. Luego enseña brevemente como armarla y una vez lista, procede a ponérsela a su mascota, que sigue sin perder la sonrisa. Cuando el perrito la tiene abrochada, puede verse su cara de felicidad y plenitud.

.

Este hermoso momento se hizo completamente viral en Twitter, donde hasta el momento de escribir esta nota araña los 3,5 millones de reproducciones, presume de 150 mil “me gusta”, tiene más de 25 mil retuits y 6.649 respuestas.

“Qué cosa más hermosa verdad.... Se le vé tan contento al inocente. Gracias Y saludos”, escribió un usuario, “me dio mucho sentimiento, pero al final ¡que lindo verlo tan feliz!”, redactó otro visiblemente emocionado y “gracias, me hizo el día”, comentó un tercero.

Además, al parecer y gracias a uno de estas tantas respuestas, este tipo de mecanismos pueden encontrarse en el sitio de compras online Amazon.

