Suecia y Finlandia llevarán mañana a la OTAN sus respectivas solicitudes de ingreso, con el objetivo de iniciar un proceso veloz que llevará a la alianza militar a contar con 32 miembros y reforzarse frente a Rusia como consecuencia de la guerra en Ucrania.



Los dos países avanzaron en varios pasos burocráticos en estos últimos días y, según la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, mañana entregarán la solicitud de forma conjunta al organismo con sede en Bruselas.

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson.

"Es una señal de que estamos unidos para el futuro", dijo en conferencia de prensa junto al presidente finlandés, Sauli Niinisto.



Andersson subrayó la "larga historia común" de los dos países, incidiendo en que la seguridad de ambos también está ligada.



En este sentido, destacó la coordinación frente a la "guerra ilegal" lanzada por Rusia sobre Ucrania, según declaraciones reproducidas por la televisión pública sueca y citadas por la agencia de noticias Europa Press.

Ambos dirigentes viajarán a Washington el jueves para reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden, anunció la Casa Blanca.



El Parlamento de Finlandia, país que tiene una frontera de casi 1.300 kilómetros con Rusia, votó este martes a favor de unirse a la OTAN con una mayoría de más del 95%.



Tras una sesión parlamentaria de dos días, el proyecto de adhesión fue aprobado por 188 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, informó la agencia de noticias AFP.



Aunque se esperaba una gran mayoría, el resultado final supera las proyecciones y ratifica el giro histórico hacia la alianza militar de este país que durante más de 75 años permaneció no alineado.



"Es un resultado excepcional, no esperaba que fuera tan claro. La votación es clara, no hay más discusiones", expresó en televisión el canciller finlandés, Pekka Haavisto.



Las candidaturas de Finlandia y Suecia, consecuencia directa de la invasión de Rusia a Ucrania, que entró este martes en su día 83, se formalizaron el domingo y el lunes respectivamente.

La ministra de Relaciones Exteriores sueca, Ann Linde.

En Suecia, la ministra de Relaciones Exteriores, Ann Linde, firmó este martes el formulario de solicitud, luego de que el Parlamento confirmara el lunes que solicitaría su adhesión a la alianza militar, siguiendo los pasos de Finlandia.



Los nuevos miembros necesitan la unanimidad y la ratificación en los Parlamentos de los países que ya forman la alianza militar, pero Turquía amenaza con vetar las adhesiones a la OTAN de Suecia y Finlandia, a los que acusa de apoyar a rebeldes separatistas kurdos que operan en su territorio.



Sin embargo, este martes el presidente de Finlandia se mostró "optimista" sobre el apoyo de Turquía.

"Los últimos días fueron un poco sorprendentes", destacó Niinisto en una visita de Estado a Suecia, donde dijo que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había afirmado ser "favorable" al ingreso de Finlandia y que la semana pasada cambió de parecer.



"Esto significa que tenemos que seguir nuestras conversaciones. Yo soy optimista", afirmó el mandatario, y agregó que con la ayuda de discusiones constructivas tiene la "confianza" de que la situación puede resolverse.

¿Porqué Turquía se niega a "dar el sí" a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN?

El lunes, Erdogan afirmó que Turquía "no dirá sí" a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, y cualquier ampliación del pacto requiere una aprobación unánime.



Turquía reprocha a Suecia y Finlandia su negativa a extraditar a personas a las que acusa de ser miembros del partido separatista kurdo PKK.



Suecia suspendió en 2019 la venta de armas a Turquía luego de que el Gobierno turco lanzara una operación contra kurdos en la vecina Siria.



El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, también confió este martes en que puedan resolverse las reservas que mantiene Turquía a la entrada de las naciones escandinavas a la OTAN.



"Sé que Turquía ha puesto algunas objeciones y espero que la OTAN sea capaz de superarlas, pero por mi parte y el Consejo de Defensa (de la UE) hay un firme apoyo a la adhesión", remarcó.