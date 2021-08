Este martes, tras la locura parisina por la llegada de Messi a Francia, el influencer Ibai Llanos, con 5 millones de seguidores en Twitter y 7 en Twitch confirmó que fue invitado para transmitir la presentación oficial de Leo.

“Mañana estaré en París en la presentación oficial de Leo Messi. Podré emitirlo por mi canal de Twitch y por la tarde tenemos una gran sorpresa para todos vosotros. La verdad es que no sé ni qué decir y cuando me llegó la invitación estaba flipando pero allá vamos”, tuiteó.

Inmediatamente, las redes se acordaron del altercado que tuvo con el periodista Gustavo López y se llenaron de memes. Es que justamente el conflicto había sido porque el periodista había cuestionado la facilidad que tenían los personajes surgidos de las redes para acceder a entrevistar a los futbolistas, cuando ellos tenían que pasar por toda la burocracia para conseguir una nota.

Quién es Ibai Llanos

El sábado nadie entendía nada. Messi había organizado una cena despedida junto a sus amigos en su casa y en el auto del Kun, en el asiento del acompañante, viajaba Ibai Llanos, sorprendiendo a los curiosos y a los periodistas que se encontraban en la puerta.

Se trata de un conocido streamer español que hasta el momento nunca había viso a la Pulga en vivo y en directo y que incluso llegó hasta su vivienda sin saberlo, como una sorpresa de Agüero. "Yo estaba en la casa de Messi sin saber que estaba en la casa de Messi. Yo lo que veo es un jardín y un árbol. Bajo la escalera y veo a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de Chicago Bulls. Espérate, me está dando un infarto", reveló el caster en Twitch.

El youtuber de 26 años, oriundo de Bilbao, se convirtió en el 2014 en narrador para la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), trabajo en el que continuó hasta febrero del 2020. Actualmente, se dedica completamente a crear su propio contenido para las redes e incluso dentro de su canal de Twitch creó una sección llamada "charlando tranquilamente" en la que conversa con diversos famosos. Entre sus entrevistados estuvieron Gerard Piqué, Ronaldinho, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Sergio Ramos, Rauw Alejandro, Jhay Cortez, el Duki y Nicki Nicole.

La pelea con Gustavo López

“¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso, ¿quién es?”, había preguntado López en abril en su programa de radio. Ni lerdo ni perezoso, Llanos se subió a la ola y le respondió generando un picante ida y vuelta.

“Gustavo López, la verdad, no te conozco. Desde aquí, un saludo a ti y a toda la radio argentina, honestamente no tengo nada en contra de ustedes, de hecho no conozco nada. Precisamente por estos videos [el descargo de López en radio] es por los que probablemente Agüero y Dybala no quieran ir a sus programas, probablemente por este tipo de videos”, arengó.

“Pero por favor, Gustavo. No estés tan ardido, si Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco de nivel, no vayas por un delantero de Juventus. Llama a un delantero de tu nivel, Gustavo, de la tercera división keniata, pregúntale si quiere ir a tu programa de ESPN de 6.4 de rating, pero a mí dejame tranquilo”, sentenció.

"Gustavo López":

Para dar por cerrada la discusión, el periodista lo invitó a comer un asado cuando venga a la Argentina y le pidió disculpas. “Quise llevarle un poco la contra a mis compañeros, que me decían que tenías 10 millones de seguidores y eras groso. Si te molestó, te pido perdón”, aseguró públicamente.

Sin embargo, parece que las redes no lo olvidaron y le dedicaron varios memes este martes:

