"Sperm Positive" es el primer banco de esperma del Virus de Inmunodeficiencia Humana ( VIH) positivo en el mundo y fue abierto en Nueva Zelanda en un esfuerzo por reducir el estigma que padecen las personas con este virus.

El banco empezó con tres donantes portadores del virus que viven con una carga viral indetectable, lo que implica que la cantidad de virus en sangre del sujeto infectado es tan baja que no puede ser detectada a través de métodos de análisis estándares. Esto no significa que la persona esté curada, si no que el tratamiento al que se somete está funcionando correctamente y por lo tanto es intransmisible.

La principal motivación a la hora de crear "Sperm Positive" fue tener un gran impacto en áreas donde el estigma aún existe.

Mark Thomas, médico de enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad de Auckland, consideró que "Sperm Positive" es una buena idea. Según explicó, luego de trabajar durante 30 años con personas diagnosticadas con el VIH, detectó cambios en la opinión pública al respecto. Por eso espera que se elimine de una vez la desinformación sobre el virus y sus formas de contagio, de acuerdo con 7News.

"Me alegra decir que en este tiempo hubo grandes cambios en la comprensión pública del VIH, pero muchas personas que viven con el VIH aún sufren el estigma", señaló.