Cada vez que se habla de cualquier tema relacionado con "Volver al futuro", los fanáticos invaden las redes sociales con recuerdos y en este caso no fue la excepción, ya que habrá una serie sobre una de las películas más recordadas de la historias del cine

Esta vez doctor Emmett Brown, interpretado mágicamente por Christopher Lloyd, se reúne con el presentador de "Expedition Unknown (Expedición desconocida)" Josh Gates para vivir una aventura emocionante y única que tiene con objetivo rastrear los DeLorean DMC-12 modificados como la querida máquina del tiempo.

La serie se llamará "Expedition: Back to the Future" (Expedición Volver al Futuro) y se emitirá por Discovery +.

Durante al mismo, los protagonistas recorrerán Los Ángeles, Houston, Nueva York y Orlando para tratar de encontrar los preciados DeLorean, para que Michael J. Fox los subaste en la fundación que lleva su nombre y que tiene como meta combatir el mal de Parkinson, que el mismo sufre desde hace décadas.

El vehículo principal obviamente no está a la venta sino a la vista de todos los fanáticos en el Peterson Automotive Museum en Los Ángeles.

Christopher Lloyd y Gates tienen la difícil misión de encontrar al menos una de estas "máquinas del tiempo" que hicieron a emocionar a grandes y chicos durante tantos años.

Este programa traerá como ingrediente principal el reencuentro del viejo equipo de "Back to the future" de 1985 con Marty (Michael J. Fox), Lorraine McFly (Lea Thompson), al alcalde Goldie Wilson (Donald Fullilove), al director Strickland (Jokes Tolkan) y a Marvin Berry, el primo de Chuck (Harry Waters Jr.).

E Inclusive detrás de cámara seguirá el paso a paso, muy atentamente nada menos que Bob Gale, el productor y coguionista .

A más de tres décadas de su estreno, el film de Robert Zemeckis, es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos y cada vez que sale a la luz algo relacionado a la película, los fanáticos explotan de la emoción.

Serán un total de cuatro episodios los de "Expedition: Back to the future" y llegarán a la pantalla de Discovery + el 15 de marzo, aunque se espera que también pueda verse por la señal de TV de Discovery, novedad que todavía no fue confirmada por la productora.

Algunas postales de la serie de "Volver al futuro"

. Christopher Lloyd vuelve a subirse a la "máquina del tiempo".