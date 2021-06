Si bien los delitos a nivel mundial descendieron un 37% en el primer semestre de 2020 a raíz de las restricciones por la pandemia de coronavirus, los homicidios se redujeron sólo el 14% por varios factores, entre ellos, porque muchos ocurren en un contexto doméstico que no se modificó en el confinamiento, y porque suelen estar relacionados al crimen organizado, que se no se vio tan afectado por los cambios en la rutina diaria.



Los datos se desprenden del informe realizado por investigadores de 23 países y liderados por la Universidad de Cambridge, que recopiló datos de 27 ciudades distintas de América, Europa, Asia y Oceanía.



“En muchas sociedades, una proporción sustancial de homicidios se comete en contextos domésticos y, por lo tanto, no se ven afectados por la reducción de la densidad de encuentros diarios en las ciudades”, señaló el informe publicado en la prestigiosa revista Nature y del que participaron expertos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

En segundo lugar, los investigadores resaltaron que “ una proporción variable de homicidios está asociada con el crimen organizado, conflictos entre pandillas o conflictos relacionados con el narcotráfico”.Y en ese sentido explicaron que “el comportamiento de estos grupos puede ser menos elástico a los cambios en las rutinas diarias de quienes no participan en el crimen organizado”.Por ejemplo, citaron el ejemplo de la, mientras que los “delitos asociados al crimen organizado (homicidio, extorsión y secuestros) no lo hicieron”.

Sin embargo, en otras tres de las ciudades latinoamericanas estudiadas, como Cali, Lima y Río de Janeiro, “una gran proporción de homicidios son cometidos por pandilleros” pero “ se redujeron sustancialmente después de las órdenes de quedarse en casa”.Una posible explicación es que “los grupos criminales utilizaron la crisis para fortalecer su poder imponiendo sus propios toques de queda y restringiendo la circulación en los territorios que controlan”, añadieron.Al respecto, una de las tablas de datos incorporadas a este amplio estudio indicó que en la Ciudad de México se cometían 5,1 homicidios diarios antes de las restricciones y ese nivel se mantuvo; en tanto que en Cali pasó de 3,1 a 2; en Lima de 0,8 a 0,5; en Río de Janeiro de 5,3 a 4; en Mendoza de 0,3 a 0,2; en Guayaquil de 2,6 a 3,1; en Montevideo de 0,7 a 0,7; y en San Pablo de 0,4 a 0,1.