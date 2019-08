Luego de los tensos cruces entre los mandatarios de Francia y Brasil, Jair Bolsonaro afirmó este martes que podría aceptar los 20 millones de dólares ofrecidos por el G7, para combatir el incendio amazónico, únicamente después recibir disculpas públicas de su par francés, Emmanuel Macron, quien lo llamó "mentiroso".

En declaraciones realizadas en el Palacio de la Alvorada, el presidente brasilero desmintió a su jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, quien había dicho que Brasil no iba a aceptar el dinero acordado en la cumbre de los países más ricos del mundo.

"Primero el señor Macron debe retirar los insultos que me hizo. Después, tuve informaciones de que dijo algo de que la soberanía nuestra está abierta en la Amazonía. Para conversar o aceptar cualquier cosa con Francia, con sus mejores intenciones, él va a tener que retirar las palabras", dijo. Y subrayó: "Primero retira, después ofrece y finalmente respondo".

El presidente francés Emmanuel Macron se mostró satisfecho por la "rápida movilización" del G7 para acudir en ayuda de los países que afrontan la ola de incendios en la Amazonia, pero criticó las "torpezas de algunos dirigentes", en referencia al rechazo de su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro.

En un discurso ante los embajadores franceses reunidos en París, Macron, explicó que la iniciativa que presentó junto al presidente chileno, Sebastián Piñera, en la cumbre finalizada el lunes en la ciudad costera francesa de Biarritz "responde a una necesidad de urgencia con la movilización de medios" contra el fuego y, sobre todo de fondos para la reforestación.

"Sobre esa cuestión, he notado las inquietudes, sin duda las torpezas, de algunos dirigentes que consideran que en el fondo la soberanía es agresividad", señaló citado por la agencia de noticias EFE. Una alusión apenas velada a Bolsonaro, cuyo Gobierno rechazó esa iniciativa en nombre de su soberanía.

El presidente galo subrayó que el suyo es un país soberano, pero cuando hay un acontecimiento "aceptamos la solidaridad internacional". Sobre todo, hizo notar que la selva amazónica se extiende por nueve países y que hay que desarrollar los mecanismos de solidaridad acordados en el G7 para que puedan beneficiarse lugares como Colombia pero también las regiones brasileñas que lo quieran.

Además, quiso dar más perspectiva a sus mensajes de los últimos días para que se actúe con urgencia frente a los incendios de la Amazonía. Señaló que como cuando se habla del Ártico, del Antártico o de las selvas africanas, son "bienes comunes geográficos, inseparables de nuestra biodiversidad y de la cuestión climática".

Macron indicó a sus embajadores que hay que reactivar la diplomacia francesa en el trabajo por los nuevos derechos internacionales medioambientales.

Bolsonaro burló a la esposa de Macron

El mandatario brasilero se enojó con los periodistas que estaban en la puerta de la residencia presidencial, cuando fue preguntado sobre la ofensa realizada en Facebook contra la primera dama francesa. Molesto e irritado aseguró que no ofendió en un comentario de Facebook a la primera dama francesa, Brigitte Macron.

El hecho se originó cuando un seguidor de Bolsonaro puso una fotografía de Macron con su esposa y otra de Bolsonaro con la suya (ambas mujeres tienen una diferencia de edad de unos 30 años) con la frase: "Ahora se entiende por qué Macron persigue a Bolsonaro". Y el perfil del presidente de Brasil respondió: "No lo humilles, amigo. Jajaja".

Este martes Bolsonaro respondió: "Yo no puse la foto, alguien la puso y yo lo que hice fue decirle que no hablara pavadas, no quiero llevar la cosa para el lado personal".

Los periodistas insistieron sobre el caso y el ultraderechista ex capitán respondió: "Si siguen con ese nivel de preguntas me voy, pero ustedes quieren hablar de esto, chau, realmente el periodismo...Ustedes no merecen consideración".