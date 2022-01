Una joven médica fue duramente criticada por su pareja y sus suegros después de negarse a pagar una costosa cena de Año Nuevo. Los padres de la chica y su novio pretendían que ella abonase el total del ticket, pese a que sus familiares fueron quienes la habían invitado en un principio.

La joven relató que estaba muy contenta de salir a cenar con su familia, pero se molestó cuando sus suegros revelaron que no tenían dinero para pagar la comida. Según explicó la mujer, no era la primera vez que la familia de su novio convenientemente “olvidaba sus billeteras” después de invitarla a algún lugar. Le hacían el famoso "Paga Dios" y se iban sin pagar.

La pésima experiencia con sus suegros la contó íntegra en la red social Reddit y luego fue informada en el medio británico Daily Mail. “Me recibieron y pidieron muchos platos, postres y bebidas. Celebramos y lo pasamos muy bien hasta que llegó el momento de pagar", explicó la mujer.

El momento de la verdad... ¿quién paga el ticket?

Además, agregó: “Saqué mi billetera de mi bolso para hacerles saber que dividiríamos el cheque entre nosotros. Sam murmuró ‘no, no tienes que hacerlo, te invitamos’, pero insistí”.

Más tarde, la joven se enteró de que la familia de su novio esperaba que ella pagara toda la cuenta del ticket, cuando las demás personas dijeron que sólo les alcanzaba el dinero para pagar una ronda de bebidas. El padre del novio rio nerviosamente y afirmó: “¡Está bien, así que supongo que deberíamos dejar que pague el médico!”.

Ante la incómoda propuesta de su suegro, la chica se disculpó y, tajante, manifestó que no podía pagar todo porque era “mucho dinero para gastar en una cena sola” y que jamás pensó que tenía que pagarles a todos los invitados.

El enojo de sus suegros

La respuesta de ella no les cayó nada bien a su prometido y a sus futuros suegros, quienes estaban furiosos por la decisión de la chica. Allí, en el restaurante, comenzaron a discutir sobre quién debía pagar la cuenta. “Decían que yo actuaba como si fueran extraños, no familiares, pero eso no significa que esté obligada a pagar”, argumentó sobre su negación a abonar el ticket completo.

En ese momento de pelea, su novio le suplicó que “solo pagara” para que pudieran terminar la noche, pero ella se mantuvo firme antes de irse. A las dos de la madrugada, el joven la llamó a su novia para decirle que había arruinado la víspera de Año Nuevo actuando de forma egoísta y que era una forma horrible de tratar a las personas que fueron tan amables como para invitarla a salir.

Además, el chico le aseguró que “rezaría para que sus padres pudieran encontrar una manera de perdonarla”.

Los comentarios de los demás usuarios de Reddit

Por su parte, los usuarios de Reddit no tardaron en dejar sus comentarios, en los cuales apoyaban el gesto que tuvo la chica, ante el avasallamiento de sus suegros.

"Todos dejaron convenientemente sus billeteras en casa, no parece probable que las hayan olvidado en absoluto, y te invitaron con la expectativa de que pagues", dijo una mujer, mientras que otro usuario conto: “Deberías reconsiderar casarte con este tipo, él esperaba que pagaras por una comida cara, sin tu conocimiento y te ha puesto en esta situación antes por él, parece que te está usando por dinero y eso se extiende a su familia”.