Tras la muerte de Mahsa Amini, la joven que falleció tras ser arrestada por la Policía de la Moral de Irán, organismo que vigila el cumplimiento de las normas islámicas; las protestas se extendieron a 15 ciudades del país de Medio Oriente, informó este miércoles la prensa estatal, mientras las autoridades advirtieron que el acceso a Internet en la región podría verse restringido por "motivos de seguridad".



En el quinto día de manifestaciones que ya han dejado varios muertos, imágenes difundidas en redes sociales muestran las marchas callejeres y la represión policial con gas y bastonazos, además de arrestos para dispersar a las multitudes de hasta 1.000 personas, según la agencia noticiosa oficial Irna.

Las manifestaciones se celebraron por la noche del martes en la capital Teherán y en otras ciudades, incluyendo la nororiental Mashhad, la noroccidental Tabriz, además de Rasht en el norte, Isfahan en el centro y Shiraz en el sur, agregó la agencia oficial.



Quisieron salieron a protestar bloquearon calles, lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad e incendiaron vehículos policiales y basureros mientras cantaban consignas antigubernamentales.

Mahsa Amini murió la semana pasada.



Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, murió la semana pasada en un hospital al que había llegado en coma tres días antes, luego de colapsar en una comisaría de Teherán a donde había sido llevada detenida por una patrulla de la Policía de la Moral por llevar mal colocado el velo islámico y mostrar parte de su cabello.

El enojo público estalló cuando las autoridades anunciaron el viernes la muerte de Amini, lo que desató manifestaciones en las que cientos de personas tomaron las calles para protestar contra el Gobierno y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.

Las autoridades definieron el hecho como "un desafortunado incidente" y aseguraron que Amini falleció a causa de un infarto, una versión en la que la familia no cree. La organización de derechos humanos Hengaw acusó a la policía de haber matado a tres personas al abrir fuego contra la multitud en manifestaciones en el Kurdistán iraní, una cifra que rebaja el balance de cinco muertos que dio el lunes.



Ante la sorpresiva extensión de la protesta, autoridades advirtieron que el acceso a Internet podría verse restringido por "motivos de seguridad". El ministro de Comunicaciones, Isa Zarepur, dijo que durante los últimos días "no disminuyó" el ancho de banda, como denunciaron usuarios y organismos de derechos humanos, pero advirtió que "debido a motivos de seguridad y otras consideraciones que no detalló, hoy podrían adoptarse decisiones por parte de las agencias de seguridad" para limitar el acceso a Internet.

Las manifestaciones en Irán por el uso del hiyab

Las manifestaciones contra el uso del hiyab islámico incluyeron en los últimos días llamados a favor de un cambio de régimen y críticas a la gestión de las autoridades iraníes, protestas que derivaron en una represión que incluyó el uso de fuego real por parte de las fuerzas de seguridad en ciudades como Shiraz.

Fuego en las calles de Irán, en el marco de las movilizaciones por la muerte de Mahsa Amini.