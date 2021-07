Kristian Blummenfelt, ganó la medalla dorada en estos Juegos Olímpicos en el triatlón, sin embargo, semejante esfuerzo le jugó una mala pasada. Recordemos este prueba consiste de 3 desafíos distintos, los cuales son natación, ciclismo y una carrera pie.

Al terminar la carrera, nuestro protagonista del día se descompensó en el medio de los efusivos festejos. El europeo atravesó la línea de meta muy emocionado y finalmente el desgaste físico, las altas temperaturas y las emociones lo terminaron venciendo. Esta es, hasta el momento, la única medalla dorada del país nórdico en esta edición de la cita olímpica.

El atleta de 27 años, parecía ser uno de los más preparados de la carrera y así lo demostró, llegando a lo máximo de su disciplina: un oro en los Juegos Olímpicos. La plateada fue para el británico Alex Yee, mientras que el neozelandés Hayden Wilde completo el podio. En tanto, Vincent Luis, ganador de los últimos dos mundiales, terminó en el decimotercer lugar.

Recordemos que Alistair Brownlee, quien salió primero en los últimos dos juegos olímpicos, no participó de esta edición de los juegos. Como ya comentamos, el triatlón es un disciplina que consiste en tres etapas: natación (1.500 metros), bicicleta (40 kilómetros) y carrera (10 kilómetros).

Blummenfelt terminó su performance con un tiempo 1 hora, 45 minutos y 4 segundos, sacando un margen de 11 segundos de ventaja sobre Lee y 20 respecto a Wilde.

En cuanto a los españoles, Mario Mola, quien fuera campeón mundial en 2016, 2017 y 2018, quedó décimo. A sus 31 años, esta pudo haber sido su última chance de obtener una medalla olímpica. Además, fue decimonoveno en Londres 2012 y octavo en Río 2016.

Por su parte, Fernando Alarza terminó duodécimo y Javier Gómez Noya tuvo que conformarse con la vigesimoquinta posición.

“Estoy muy frustrado no solamente por el resultado de hoy, sino por todo el trabajo que he hecho para llegar hasta aquí que había sido muy duro para sacar lo mejor y luego no ha salido”, comentó Noya luego de terminar la carrera.

“Fue casualidad que rodáramos juntos en la bici. Vi a Mario y a Fernando al salir del agua, no sabía que íbamos tan juntos. Mario y yo tratamos de colaborar con Iden [Gustav] todo lo que pudimos para volver a enganchar en el grupo de cabeza, cosa que nos llevó casi 20 kilómetros... y fueron 20 kilómetros muy duros. Ahí volvimos a tener nuestras opciones, pero personalmente no pude, además de que no llevaba buenas piernas, la bici me pasó factura”, agregó el atleta español.

