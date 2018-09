Un juez de la corte suprema de Brasil rechazó este jueves un recurso presentado por el encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra la invalidación de su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.



La defensa del dirigente de izquierda, favorito en los sondeos hasta su exclusión de la liza, fundamentaba su demanda de medida cautelar en una decisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que pidió que Lula pudiese ser candidato y hacer campaña, incluso en detención.



Pero el magistrado Luiz Edson Fachin, a cargo de la investigación Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), consideró que el pronunciamiento de ese organismo de la ONU no permitía emitir una medida cautelar que ignorase las consecuencias que conlleva la condena del ex presidente brasileño por un tribunal de apelación.



La llamada Ley de Ficha Limpia determina que ningún condenado en segunda instancia puede presentarse a cargos electorales. Sobre esa base, el Tribunal Superior Electoral (TSE) invalidó el 31 de agosto la candidatura de Lula, que desde abril cumple en Curitiba una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.



"El pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU no conlleva un efecto suspensivo de la decisión [del TSE]", explica Fachin en su fallo.



El magistrado precisa sin embargo que su decisión se limita al pedido de cautelar, dejando la puerta abierta a un "examen exhaustivo y definitivo" de los recursos presentados por los abogados del ex mandatario.



Fachin fue el único de los 7 magistrados del TSE que el viernes pasado votó por la permanencia de la candidatura de Lula, invocando precisamente la necesidad de acatar la decisión del Comité de la ONU.



Una decisión que sorprendió, en un magistrado a cargo de las investigaciones de Lava Jato para personas con fueros políticos. Esa investigación reveló la existencia de una amplia red de sobornos pagados por constructoras a partidos y políticos de todas las tendencias para obtener contratos en Petrobras.



Los abogados de Lula multiplicaron en los últimos días los recursos ante el STF y pidieron una nueva toma de posición del Comité de la ONU para tratar de asegurar su presencia en los comicios.



El TSE, al invalidar la candidatura de Lula, también dio plazo al Partido de los Trabajadores (PT) hasta el 11 de setiembre para buscarle un sustituto, que probablemente será su compañero de fórmula Fernando Haddad.



El líder político fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por una constructora a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras.



Lula, que se enfrenta otras cinco causas penales, se declara inocente en todas y denuncia una persecución judicial y mediática para evitar que vuelva al poder.

Fuente: AFP