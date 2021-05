Una trágica muerte le tocó atravesar a Yooyen Saenprasert, una mujer de 53 años oriunda de Tailandia, quien falleció el pasado 6 de mayo luego de sufrir una descarga eléctrica en su cama mientras jugaba con su teléfono celular, el cual estaba conectado a un enchufe.

La víctima había recibido el dispositivo como un regalo de cumpleaños dos días antes, de parte de su esposo.

De acuerdo a lo informado por la Policía de la región tailandesa de Udon Thani, la mujer estaba recostada, jugando con su teléfono, y el cable del cargador estaba encima de su brazo, desde el cual recibió la descarga.

Por su parte, Praiwan Saenprasert, marido de Yooyen, indicó que esa tarde él había ido a un río cercano a pescar, por lo que ella quedó sola en la casa.

Al regresar, el hombre se encontró con su esposa inconsciente sobre la cama y con quemaduras en las manos, por lo que decidió llamar al equipo de emergencias del lugar, que confirmó que la mujer llevaba al menos cuatro horas fallecida.

"Mi esposa no se movió cuando traté de despertarla. Sabía que algo andaba muy mal en ese momento. Solo nos teníamos el uno al otro. No tuvimos un hijo. Le compré ese teléfono hace dos días, así que no podía creer que esto sucediera", sostuvo el viudo, en diálogo con medios locales.

La policía sostuvo en su informe que Yooyen Saenprasert tenía tres hematomas en la mano derecha, lo que hacía suponer que había sufrido una fuerte descarga eléctrica, que le provocó en ese instante la muerte.