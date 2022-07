María tiene 5 años y vive en la ciudad de Trujillo, en Perú. Su papá, José González, no podía enviarla a la escuela por su situación económica. Al hombre se le ocurrió hacerle una casita de cartón para que estudiara en la calle y no se asoleara mientras él lavaba autos, para recaudar un poco de dinero y que ambos pudieran tener un mínimo ingreso.

Fotos de este caso estremecedor se viralizaron en redes sociales y la historia tuvo un final feliz: la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo le otorgó una beca integral a la chica para asistir al colegio Hermanos Blanco, con útiles escolares y uniforme completo, informó La República.

Una docente de la ciudad peruana de Huando, Deysi Sernaqué Ortiz, al enterarse de la ayuda posteó en Facebook: "Y es cuando se empieza a salir del círculo de la pobreza. Bendiciones totales a la nena". Otra usuaria de la misma red social, Victoria De La Cruz, destacó que la historia "tuvo un final feliz".

Uno de los posteos en Facebook sobre el caso estremecedor.

Una de las imágenes que se viralizaron mostraba a la menor cuando dibujaba y pintaba sobre una mesa de plástico, en medio del improvisado refugio.

Para corroborar el hecho, personal de la entidad de bien público de Trujillo se dirigió a la avenida América, en inmediaciones del monumento denominado Óvalo Papal y, frente a un centro comercial, encontró a la nena estudiando como podía bajo la sombra de cajas de cartón mientras que González realizaba su trabajo informal.

El caso estremecedor se viralizó en redes sociales (Gentileza: Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo).

El conmovedor testimonio del papá de la nena

El hombre contó a medios locales lo orgulloso que se siente de su hija y resaltó que todo el sacrificio que hace es para que ella en un futuro pueda ser una profesional, debido a que él no pudo lograr sus sueños.

“Yo me quedé con mis tíos. No tuve padre ni madre. Yo ruego a Dios que me dé vida y salud para seguir dándole lo mejor a ella; es lo mejor que tengo. Lo que hago es porque ella es mi hija y la amo mucho. Sé que algún día será una profesional, por eso le pido que estudie y ella lo hace: me llena de orgullo”, sostuvo.

Y agregó: "Yo, como padre, la voy a apoyar al 100 por ciento. Yo quiero que ella algún día sea alguien; ese es mi objetivo. Yo sé que ella lo va a lograr. Tengo fe en Dios y sé que Dios me va a guiar". González, por último, manifestó que espera conseguir un trabajo formal en los próximos días y así seguir brindando lo mejor de sí para su hija.

Un comunicado de la sociedad de beneficencia

La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo emitió un comunicado de prensa. “Fuimos en busca de María, una niña que estudiaba bajo cartones mientras su papi lavaba carros en plena avenida América", relató la entidad en el parte informativo.

Y añadió: "Nuestro compromiso como (institución de) beneficencia es apoyar a los más vulnerables; por ello se otorgó una beca integral para el colegio Hermanos Blanco, con útiles escolares y uniforme completos para que así pueda asistir e iniciar sus estudios, debido a que la menor no estaba inscrita en el sistema educativo".

Por último, la entidad detalló en el comunicado de prensa que de esta manera María "empezará su formación educativa”.