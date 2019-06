Las imágenes de un delfín intentando desesperadamente mantener a flote a su cría muerta en las aguas del Indian Shora en la localidad estadounidense de Florida, se hizo rápidamente viral a través de las redes sociales.

"La madre de este delfín no estaba lista para dejar ir a su bebé muerto, y lo empuja a través del canal que lleva a la costa", escribió en Twitter el hombre que grabó las duras imágenes, un fabricante de canoas.

El hombre comentó que si bien no puede asegurarlo, cree que un bote podría haber lastimado a la cría hasta la muerte.

"Es difícil asegurarlo sin examinar al delfín, pero podría haber sido golpeado por una embarcación. Por favor no asuman que por el hecho de que los delfines son rápidos no van a lastimarlos", escribieron los responsables de See Through Canoe en.

"Las crías de delfín probablemente no pueden maniobrar tan rápido como sus madres", añadieron.

Las imágenes duran 42 segundos y en las mismas, se puede ver como el mamífero intenta aferrarse al cuerpo de su bebé muerto y otro se cercar para ayudar.

Según manifiestan los especialistas, la angustia que parece mostrar este animal acuático parece reforzar la hipótesis de los expertos de que los delfines, uno de los animales más inteligentes del mundo, al igual que los humanos, tienen problemas para lidiar con la muerte.