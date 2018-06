Penovi no podrá acceder a ningún partido.

El video de la polémica

Se trata del dueño de una concesionaria de autos,de 47 años, que se encontraba en Mundial de Rusia para ver a la albiceleste. Sin embargo, su FAN ID le fue retirada y no podrá ver ningún partido tras viralizarse un video donde obligó a decir groserías a una adolescente de 15 años.Ahora, realizó declaraciones públicas para explicar que fue lo que sucedió pero generó más indignación. "Todos mis amigos lo hicieron pero el mío se viralizó", justificó.El oriundo de la localidad bonaerense de Wilde, brindó una entrevista al programa "El Tratamiento" por el canal Magazine.Primero, explicó: "Es un video que subí en un segundo, hicimos un montón de estos con otros hinchas, brasileños, uruguayos, de todo y bueno, explotó por otro lado pero no por nosotros, no por mí. No tengo idea de cómo ni por qué se viralizó. Yo lo compartí con un grupo de amigos y no sé que pasó"."La chica no era menor, atiende en un negocio, estaba trabajando, de hecho los menores no trabajan acá pero tampoco es que sé el documento, atendía sola, nadie le vio el documento pero bueno, al margen de la edad pido disculpas, estuve mal", confesó.Luego, mostró su arrepentimiento con los grupo de mujeres y aclaró lo importante que son su mamá e hija. "No tengo nada en contra de las mujeres, esto fue un chiste, una pavada de mal gusto. No sé que decir, no tengo explicaciones", agregó.También pidió disculpas "al pueblo argentino, al pueblo ruso", al igual que a sus amigos, conocidos del barrio, hijos, familia y a su mujer. "Soy de otra generación", manifestó y añadió que le "avergüenza" vivir este momento.Sorpresivamente, se intentó justificar con una polémica frase: "Todo el mundo hace esto, todo el mundo filma". Y explicó: "Se me escapó, cometí ese error y fue un segundo, ni lo vi, lo mandé en un segundo. Si lo hubiese visto lo borro. Me hace mal verlo, me avergüenza, prefiero no verlo".Por último, expuso que no está al tanto de un supuesto escrache. "No me quiero esconder, quiero pedir disculpas porque lo siento, se lo voy a pedir a todo el mundo, a cada persona que quiero y que conozco le voy a pedir perdón", concluyó.