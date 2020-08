Una joven estadounidense con más de 54 millones de seguidores en la red social TikTok es la que más plata recibe dentro de la plataforma. La revista Forbes armó una lista de celebridades dentro de ese servicio y Addison Rae Easterling, de 19 años, encabeza el ránking.

El año pasado la tiktoker entró a la Universidad Estatal de Luisiana para estudiar periodismo. En el otoño de 2019 su perfil en la red social ya tenía un millón de seguidores y comenzó a hacer publicaciones pagas por algunas marcas. Entonces empezó la fama. "Me llamaban por mi nombre al entrar a clase y era bastante alucinante", reconoció.

También la reconocían por el campus y le pedían fotos. No tardó en darse cuenta de que se estaba convirtiendo en una celebridad. En diciembre dejó la universidad y se mudó a Los Ángeles. Con otros influencers o generadores de contenidos armó un grupo creativo, Hype House, que los ayudó a hacer crecer sus perfiles.

El informe de Forbes indica que dos tercios de los ingresos de Easterling son por dos acuerdos muy grandes, con una marca de ropa deportiva y con otra de relojes, Daniel Wellington. Este año, el mes pasado, la joven también se convirtió en representante de una conocida marca de ropa estadounidense, American Eagle. Eso no es todo. También hace un podcast con su mamá, Sheri Nicole, que se llama "Mama Knows Best" (Mamá sabe lo que es mejor). También va a lanzar una marca propia de cosméticos, Item Beauty, todo gracias a su fama en TikTok.

La plataforma atraviesa días convulsionados conforme se confirman prohibiciones para que la app de origen chino extienda su despliegue en los Estados Unidos. El Senado estadounidense aprobó el jueves un proyecto de ley que impide el uso de la herramienta en dispositivos gubernamentales.

Pocas horas antes, Donald Trump emitió una orden ejecutiva que traba las operaciones financieras de ByteDance (casa matriz de TikTok) en el mercado estadounidense.