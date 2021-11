La estrella de Portugal y del Manchester United de la Premier League, Cristiano Ronaldo, contrató a dos ex combatientes portugueses de Afganistán para cuidar a su familia, atemorizado por el aumento de los robos en Inglaterra.



El diario The Sun confirmó que los dos agentes de seguridad son gemelos que sirvieron como soldados en una unidad de fuerzas especiales de élite, a los cuales se les observó cerca de Ronaldo y su familia en los últimos días.



"Pueden mezclarse con la multitud, son rápidos a la hora de pensar, ver y actuar en el momento adecuado", detalló la prensa portuguesa sobre Sergio y Jorge Ramalheiro, nombre de los ex soldados y que ahora forman parte de una unidad de escoltas para la élite de la Policía portuguesa.

La primera vez que se vio a los ex combatientes de Afganistán junto a Cristiano Ronaldo fue cuando el ex jugador del Real Madrid de España y Juventus de Italia se preparaba para viajar a Suiza en septiembre pasado junto a su familia.



Después se les vio en la fiesta que la argentina Georgina Rodríguez, esposa del portugués y quien está embarazada de gemelos, organizó en Madrid para su hija Alana Martina.

Cristiano Ronaldo y sus sueños de entrenador

El portugués estaría decidido a ser entrenador en el Manchester United una vez que deje la practica del futbol activo. "CR7 está muy cómodo en Manchester y tiene todo decidido para quedarse en la ciudad y convertirse en entrenador del club una vez que cuelgue los botines" reveló hace unos días el diario The Sun.



El delantero de 36 años tiene por objetivo ser entrenador de las divisiones juveniles del club inglés en el que cumple su segunda etapa como jugador tras firmar un contrato por dos temporadas.

Cristiano Ronaldo, con su mujer y sus hijos.

Según el diario británico, las intenciones de CR7 serían las de entrenar en las categorías inferiores y supervisar el desarrollo como futbolista de su hijo, Cristiano Jr. El primogénito del ex jugador de la Juventus tiene 11 años y ya ha comenzado a entrenar en un club que es filial del Manchester United.