La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, afirmó este domingo que esperaba que antes del 2 de agosto sea designado un nuevo secretario de Estado para que suceda al gobernador renunciante Ricardo Rosselló, ya que ella no tiene "interés" en ocupar ese cargo.



"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora; espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", dijo Vázquez en Twitter.

Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado. — Lcda Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) July 28, 2019

Rosselló anunció la última semana que dejará su cargo el viernes próximo, como consecuencia del escándalo causado por la difusión de conversaciones con colaboradores en las que insultó y se burló de políticos y miembros de la comunidad LGBT.



Según la constitución de Puerto Rico, estado libre asociado a Estados Unidos, si el cargo de gobernador queda vacante, debe ser ocupado por el secretario de Estado.



Pero quien desempeñaba esa función, Luis Rivera, renunció hace 11 días por el mismo escándalo y quien sigue en la línea de sucesión es la secretaria de Justicia.

Vázquez es cuestionada por la oposición, que critica el manejo que, junto al gobernador, al secretario de Seguridad y al jefe de Policía, hizo de la represión de las protestas callejeras realizadas a raíz del escándalo de los chats.