Se llama Amara Maple, pero el mundo la conoce como Lana Rhoades. Tiene apenas 24 años, aunque parece que ha vivido varias vidas. Fue drogadicta, estuvo presa durante un año, se dedicó al cine porno y ahora es modelo e influencer.

Tuvo una difícil niñez en una zona rural del estado de Illinois, en Estados Unidos. Tenía alrededor de 12 años cuando comenzó a fantasear con ser una estrella del mundo del porno.

Lana Rhoades tuvo una vida difícil e incluso incursionó en el cine para adultos, pero ahora genera millones como influencer (Instagram).

"Sabía que iba a ser una estrella del porno a los 12 o 13 años. Ni siquiera estaba viendo porno, simplemente lo sabía. Quería escapar de la situación que tenía en casa. Me escondía en el armario,miraba la película Las chicas de al lado y fantaseaba con tener 18 años y hacer eso", confesó en el podcast "3 Girls 1 Kitchen".

Lana Rhoades confesó que fue drogadicta en su adolescencia y que se salvó gracias al año que pasó en la cárcel (Imagen ilustrativa).

Su adolescencia también fue turbulenta. Fue arrestada por consumir heroína y luego estuvo en la cárcel durante un año, acusada de formar parte de una banda que asaltaba casas. "Tenía novio y él amigos, gente turbia, más grande que yo. Entraban a las casas, hacían de todo y yo solo estaba con ellos. Nunca volví a consumir drogas después de salir, apenas bebo, nunca cometí un crimen después. Creo que no estaría donde estoy hoy si no hubiera ido a la cárcel. Me salvó”, agregó.

Lana Rhoades contó cómo se convirtió en actriz porno

Se casó a los 18 años y trabajó como "stripper" y moza. Poco tiempo después consiguió una propuesta para iniciar su carrera en el cine triple X en Los Ángeles. Pero esta industria no era como ella se había imaginado y muchas veces se sintió forzada a hacer cosas para las cuales no estaba preparada.

"Esto va a demostrar lo ingenua que era, pero cuando me metí por primera vez en el porno no sabía que tendría que tener sexo. Realmente no pensé en los actos que iba a tener que hacer para ser una estrella del porno. Están sucediendo cosas realmente locas que dañan los cuerpos de las personas por el resto de sus vidas", explicó.

Si bien ya lleva alrededor de dos años alejada de este tipo de contenido, todavía tiene muy presentes algunos momentos. "Hubo tres o cinco escenas que fueron realmente traumáticas para mí, ya sea que me enviaron a un set con alguien que era demasiado mayor, o me presionaron para hacer algo que tenía miedo de hacer porque era demasiado extremo", agregó sin dar mayores detalles.

Lo cierto es que desde el 2020 es dueña de un exitoso podcast junto con dos amigas y cobra fortunas como influencer, ya que solo en su Instagram tiene casi 17 millones de seguidores.