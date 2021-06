Un foro en la red social Reddit llamado r/Virginity Exchange reune decenas de miles de usuarios que mantienen su virginidad, los cuales buscan "contribuir a eliminar la vergüenza y el estigma que conlleva ser virgen".

Muchos usuarios del foro argumentan que por cuestiones de timidez, "problemas en el pasado" o por culturas y religiones a las que pertenecen, nunca pudieron terminar con su virginidad.

Ese "fin social" que se promueve en la página creada en 2015, se complementa con artículos y trends especializados en enseñarle a los nuevos cómo se siente perder la virginidad, darles tips para empezar en el mundo de las citas cibernéticas, así como consejos prácticos para evitar ser estafados.

El foro de Reddit.

El subredit tiene la premisa de ser un lugar libre de juicios, una comunidad de "apoyo mutuo" donde sus miembros puedan "ofrecer sus historias personales, dar consejos y compartir". Además, según sus fundadores, el foro fue creado "como un acto de compasión pura hacia aquellos que no se sienten amados y deseados debido a su falta de experiencia sexual y romántica".

.

El foro funciona cuando una persona postea su descripción, la cual puede ser meramente física, o más detallada según se quiera, que puede incluir rasgos de su personalidad, razones por las cuales se ha mantenido virgen y si está dispuesto a ser anfitrión del encuentro o viajar hacia otra ciudad para sostener la relación sexual.

Además, muchos usuarios comentan cómo su ansiedad social o problemas de salud mental como la depresión no le permitieron tener relaciones sexuales hasta este momento.

Experiencias de los usuarios en Virginity Exchange

"La razón por la que sigo siendo virgen es: soy un chico extremadamente introvertido y tímido que sufrió de ansiedad y depresión toda su vida, no tengo amigos, así que normalmente no salgo a conocer gente nueva", dice el mensaje de Alarmed-Run3020 un alemán de 27 años.

En el caso de un estadounidense de Minneapolis llamado Fred, el usuario explicó que había probado "algunas citas en líneas y que había llegado a la conclusión de que todavía no estaba preparado para comprometerse con otra persona,

A pesar de eso, admitió: "Me siento muy solo y necesito algún contacto humano. Realmente me gustaría conocer una mujer comprensiva y compasiva. Alguien que me ayude a sentirme cómodo perdiendo mi virginidad y que luego me abrace un rato".

.

Hasta el momento, ninguna mujer le había respondido sus posteos, sólo hombres que lo alentaban porque al parecer es una buena persona.

"De verdad creí que esto no funcionaría, lo había probado todo y mis esperanzas eran pocas, pero a mi mensaje respondió una hermosa mujer con la que he venido chateando la última semana y ayer nos encontramos, estaba algo ansioso pero creo que todo salió bien, siento que me quité un gran peso de los hombros", celebró.

Por otra parte, Caroline, una mujer de 39 años, que recientemente se mudó a Ontario, Canadá, tambien intercambió su experiencia en el foro: "Vengo de un país superconservador donde se valora mucho la virginidad de las mujeres".

"Estoy buscando a alguien virgen que sea DDF (libre de drogas y enfermedades) (...) También hablo francés y estoy completamente vacunada", resaltó en su mensaje.

"¡Desde el 4 de junio de 2021 ya no estoy soltera! Conocí a un hombre INCREÍBLE (sic) aquí hace unas semanas, en una publicación fijada en mi perfil de Reddit. Así que no, no aceptaré más 'aplicaciones'. Mucha suerte a todos los que están aquí. Espero que todos encuentren a su persona especial", escribió la joven, recibiendo muchos comentarios de otros miembros felicitándola por lo “afortunada” que era.