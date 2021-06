El origen de la pandemia continúa siendo motivo de debate dentro de la comunidad científica internacional, que todavía no pudo comprobar si el SARS-CoV-2 es un virus de bioingeniería, proviene de murciélagos o existe otra explicación. “Puede que nunca sepamos de dónde vino esto”, aseguran algunos expertos.

A un año y medio desde que el primer caso del nuevo coronavirus se detectó, las teorías sobre su origen mantienen enfrentados a los científicos del mundo, quienes todavía no lograron comprobar -ni descartar- ninguna de las versiones que circulan en base al Covid-19.

Stanley Perlman, un virólogo veterano de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, firmó una carta a The Lancet en febrero de 2020 diciendo que el SARS-CoV-2 no era un virus de bioingeniería y condenó las “teorías de conspiración que sugieren que el COVID-19 no tiene un origen natural”.

Ese sigue siendo el consenso de muchos científicos, pero la teoría de la "fuga de laboratorio" nunca desapareció de la discusión pública y mediática, desatando miles de versiones conspirativas con cero pruebas.

La hipótesis de la zoonosis natural, que afirma que, como tantos patógenos infecciosos anteriores, el nuevo coronavirus probablemente saltó sin ayuda a la población humana desde un huésped animal aún no identificado es en la actualidad la que cuenta con más aval científico. Sin embargo, los expertos han fallado en los intentos por detectar a ese animal. Algunos virólogos, incluido Perlman, expresaron en más de una ocasión que no pueden descartar por completo algún tipo de accidente de laboratorio involuntario.

Si este fuera el caso, todos los caminos de las teorías conspirativas dirigen a una sede de investigación en Wuhan, China. El mes pasado, la revista Science publicó una carta de 18 científicos prominentes pidiendo una investigación más sólida del origen del virus y criticando un informe de la Organización Mundial de la Salud que calificó una fuga de laboratorio como "extremadamente improbable".

“Algunas personas están proclamando certezas sobre el origen del virus a pesar de tener conocimientos o experiencia limitados”, dijo la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU.

La urgencia de la comunidad científica por determinar el verdadero origen del virus no se trata solo de encontrar una posible cura definitiva para erradicarlo, es también la posibilidad de liberarlos de cualquier sospecha por considerarlos responsables de una plaga que mató a millones de personas.

La posibilidad del origen creado con bioingeniería reavivó el debate sobre los experimentos de "ganancia de función" que, en un esfuerzo por anticipar futuras pandemias, pueden alterar la potencia de los virus en entornos de laboratorio seguros. Los científicos se han enfrentado repetidamente sobre los riesgos y las recompensas de ese tipo de investigación durante la última década.

"Hay francotiradores en todas direcciones", dijo Marcia McNutt, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU.. Ella no cree que un científico abierto a la posibilidad de un accidente de laboratorio deba ser etiquetado como un teórico de la conspiración. Y “algunas personas están proclamando certezas sobre el origen del virus a pesar de tener conocimientos o experiencia limitados”, dijo.

Las academias nacionales de medicina e ingeniería estadounidenses publicaron una carta en la que defienden una posición neutral en medio del debate público.

“Si alguien va a pronunciarse con firmeza sobre una hipótesis u otra, el método científico dice que debería haber evidencia que lo respalde. Me preocupa cuando algunas personas están muy dispuestas a ser firmes sobre un origen u otro, pero no tienen la evidencia o la experiencia para respaldarlo”, remarcó McNutt.

McNutt y los presidentes de las academias nacionales de medicina e ingeniería estadounidenses publicaron el martes pasado una carta en la que defienden una posición neutral en medio del debate público. Abogó por una investigación "guiada por principios científicos" que consideraría múltiples escenarios para el origen de la pandemia, pidió a China que comparta información sobre la investigación allí y defendió a los científicos.

“Afirmaciones sin fundamento y ataques personales a científicos que rodean las diferentes teorías de cómo surgió el virus son inaceptables y están sembrando confusión pública y el riesgo de socavar la confianza del público en la ciencia y los científicos, incluidos los que aún lideran los esfuerzos para llevar la pandemia bajo control ”, decía la carta.

Origen natural

El principal argumento a favor de la zoonosis natural, que se desarrolló más allá de las paredes de un laboratorio, es que esto sucedió antes con innumerables virus, incluidos los coronavirus. El SARS, el coronavirus que causó un brote mortal en 2002 y 2003, pero que fue sofocado antes de convertirse en una pandemia, pasó primero a través de un animal intermedio vendido en los mercados: las civetas de palma del Himalaya. Los científicos creen que este nuevo coronavirus probablemente también pasó a través de un huésped intermedio.

Una fracción significativa de las primeras infecciones por coronavirus se relacionó con un mercado en expansión de Wuhan donde, según el informe de la OMS, se encontraron rastros de SARS-CoV-2 en los desagües y otras superficies cerca de los puestos de animales.

Un informe publicado este mes en la revista Nature dijo que los mercados de Wuhan en los dos años y medio antes de la pandemia vendieron más de 47.000 animales de 38 especies, incluidos perros mapaches, comadrejas, tejones, erizos, marmotas, visones, ratas de bambú y ardillas voladoras. También se demostró que el SARS-CoV-2 es un virus muy precoz que puede infectar a muchos tipos diferentes de animales, de hecho, se halló en gatos domésticos y callejeros en Wuhan.

La mayoría de los científicos creen que este nuevo coronavirus probablemente pasó a través de un huésped intermedio.

Sin embargo, los orígenes animales de muchas enfermedades zoonóticas, incluido el ébola, nunca se han establecido de manera concluyente. La vigilancia de virus capaces de penetrar en la especie humana sigue siendo irregular.

Lipkin, un epidemiólogo de Columbia, fue coautor del artículo de Nature que afirmó que el virus no fue diseñado y que no ha cambiado de opinión. Pero luego explicó que es posible que los científicos de Wuhan tuvieran el coronavirus internamente y simplemente no se dieran cuenta. “Si tienen cientos de muestras de murciélagos que están llegando, y algunas de ellas no están caracterizadas, ¿cómo sabrían si este virus estaba o no en este laboratorio? No lo harían”, dijo Lipkin.

Una infección accidental en un laboratorio con un virus indocumentado sería casi imposible de distinguir de una que ocurrió fuera del laboratorio, advirtió. “Puede que nunca sepamos de dónde vino esto”, dijo Lipkin.

“En ambos lados, realmente hay una falta de información. Es por eso que tenemos discusiones tan extensas y, en algunos casos, discusiones injuriosas”, dijo Perlman. “Realmente no hay datos. Son solo opiniones".