El fundador del Frente Nacional francés, Jean-Marie Le Pen, dijo este miércoles que el incendio de la catedral de Notre Dame de París, el 15 de abril, tuvo que ser provocado y lo calificó como "criminal".



"El incendio de Notre Dame es un incendio criminal porque no se pudo generar de forma fortuita", señaló ex político de 90 años, en su tradicional homenaje del 1 de Mayo a Juana de Arco, ante una estatua que se encuentra a pocos metros del jardín parisino de las Tullerías.



En poco tiempo "dos de las grandes iglesias de París fueron objeto de incendios que creo, seriamente, han tenido origen criminal", indicó sin aportar pruebas sobre sus afirmaciones y en referencia al fuego que también se declaró, el 17 de marzo, en Saint Sulpice.



La justicia abrió una investigación por lo que ocurrió en la catadral, pero por la destrucción "involuntaria" de una parte de la catedral. Las autoridades insisten en que no hay indicios de que se tratara de un acto voluntario.

Le Pen, quien abandona ahora su último cargo público como eurodiputado en ocasión de la renovación de la Eurocámara en los comicios del próximo 26 de mayo, también dedicó una parte de su discurso ante un centenar escaso de personas a uno de sus temas favoritos, la inmigración



Haciendo una analogía entre los inmigrantes que llegan a Francia y la imagen del cuadro "La balsa de la Medusa" de Théodore Géricault, dijo: "No sólo nos llega ya el agua hasta la cintura, sino que, si somos todavía más, nos hundiremos todos".