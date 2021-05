Una familia limpiaba el techo de su casa cuando se llevaron una sorpresa aterradora: encontraron al menos 30 pieles de serpientes. Ocurrió en Sunshine Coast, al sur de Australia.

Dave, un cazador de serpientes del grupo Sunshine Coast Snake Catchers, fue contratado para realizar una inspección de rutina del techo. Cuando se asomó esperando encontrar algún reptil, para su sorpresa encontró docenas de pieles esparcidas por el área. Incluso, advirtió que probablemente había otras 20 pieles más allí.

Un cazador de serpientes del grupo Sunshine Coast Snake Catchers.

“Las serpientes pasan mucho tiempo en los techos porque hay mucha comida allí, como roedores. Si no es por eso, es raro que tengas una serpiente marrón o una barriga roja en tu techo”, le expresó a la dueña de casa.

No obstante, destacó que las serpientes que se estuvieron deslizando por el techo afortunadamente eran inofensivas y no venenosas. Es por ello que “la gente no debería estar demasiado nerviosa si encuentra pieles en su techo de su casa, pero si están preocupados, pueden llamar a su cazador de serpientes local”.

Pero no todo el mundo se asustó con las pieles. “A los niños les encantó y le hicieron muchas preguntas sobre serpientes a Dave”, dice la publicación de Facebook del equipo de Sunshine Coast Snake Catchers, uno de los más activos de Australia.

Los niños de la casa quedaron fascinados con el hallazgo.

Incluso uno de los niños que vive allí fue fotografiado sosteniendo las pieles de serpiente con una enorme sonrisa.

El cazador de serpientes dijo que a pesar de que la gran cantidad de pieles de serpiente genere algo de miedo a más de una persona, “tener serpientes en el techo debe ser genial, ya que estas se comerían a todos los roedores". "¿A quién no le encantaría tener el control de la plaga de los roedores?”, concluyó.