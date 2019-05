El papa Francisco le envió una carta a Lula da Silva, ex presidente de Brasil preso desde abril de 2018, en la cual lamenta las "duras pruebas" que le tocó atravesar y lo insta a "no desistir" de la lucha. Aunque el texto no contiene explícitas definiciones políticas, algunas frases pueden entenderse como una descripción de la actualidad política del país.

En su página de Internet, Lula publicó el texto en portugués en el que Francisco le expresa su solidaridad al dirigente sudamericano por las muertes de su esposa, Marisa Leticia Rocco, en 2017, y las de su hermano Genivaldo Inácio da Silva y su nieto de siete años, Arthur Araújo Lula da Silva, quienes fallecieron en este año.

“O bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a Salvação vencerá a condenação” - veja a íntegra da troca de cartas entre Lula e o Papa.https://t.co/P2z1dpp4AR — Lula (@LulaOficial) 29 de mayo de 2019

"Teniendo en cuenta las duras pruebas que vivió últimamente, especialmente la pérdida de algunos seres queridos (...) quiero manifestarle mi proximidad espiritual y pedirle que no se desanime y continúe confiando en Dios", dice el Papa en la carta fechada el 3 de mayo. El escrito es una respuesta del Pontífice a una misiva que el ex presidente brasileño le había enviado el pasado 29 de marzo. En él, Francisco asegura: "El bien vencerá el mal, la verdad vencerá la mentira y la salvación vencerá la condenación".

Por eso, les pide a Jesús y a la Virgen María que "protejan" al líder del Partido de los Trabajadores y le "asegura" su oración, a la vez que le agradece la información que le escribió en la carta sobre la situación política brasileña, a la que definió como "de gran utilidad".

Una realidad difícil

Lula se encuentra en prisión cumpliendo una condena de ocho años y diez meses, tras ser hallado culpable en el caso que reveló una red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras e implicó a las grandes constructoras y políticos del país. El sitio oficial de Lula en internet recordó que en 2018 el Papa le mandó al ex presidente un rosario bendecido.

Esta es la segunda vez que el Papa se comunica con Lula desde que fue enviado a prisión. El año pasado, junto al rosario, le hizo llegar un mensaje de paz escrito en la versión italiana del libro "La verdad vencerá", que reúne varios textos que denuncian la detención del ex mandatario.