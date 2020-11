Un escándalo se desató en Brasil después de las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, quien negó la victoria de Joe Biden y hasta amenazó con recurrir a la "pólvora" por las críticas del demócrata sobre la situación de la Amazonia. Por eso este miércoles Lula da Silva salió a contestarle al ultraderechista.

"Él le chupó tanto las medias a Trump que ahora no sabe qué hacer. Es lamentable que un presidente nos cause tanta vergüenza en el mundo", dijo el ex mandatario.

.

El repudio llegó luego de que el martes Bolsonaro afirmara: "Hace poco vimos a un gran candidato a jefe de Estado decir que si yo no apago el fuego en la Amazonia iba a levantar barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo podemos hacerle frente a todo eso? Cuando la saliva se termina, hay que tener pólvora, porque si no, no funciona. No se necesita usar la pólvora, pero los demás tienen que saber que uno tiene pólvora. Ese es el mundo", expresó.

Esa no fue la única barbaridad que dijo, sino que también, al hablar del coronavirus, se refirió a un "país de maricones", en referencia a la población que se cuida frente a la pandemia. "Bolsonaro llama marica a la sociedad brasileña haciéndose el macho del país. No es posible que subordinemos la ciencia a la ignorancia de este presidente", concluyó Lula.