Macron fue a Beirut y dijo que el Líbano formará gobierno en dos semanas.

Todas las fuerzas políticas de Líbano se comprometieron a formar gobierno en 15 días con el objeto de poner fin a la crisis que vive el país, potenciada por la devastadora explosión ocurrida hace casi un mes en el puerto de Beirut, anunció este martes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de visita en la capital libanesa.



El mandatario europeo reclamó una serie de reformas urgentes, advirtió que Líbano no recibirá ayuda internacional si no las pone en marcha el mes próximo y mencionó la posibilidad de que ese proceso desemboque en elecciones en menos de un año.

"Las fuerzas políticas están todas comprometidas a formar un gobierno decidido en 15 días, con personalidades competentes", afirmó Macron, al referirse incluso al movimiento islamista Hezbollah, en conferencia de prensa al término de su visita a Beirut, durante la cual mantuvo una serie de reuniones con los principales líderes políticos del país, incluido el presidente Michel Aoun.

Asimismo, el mandatario dijo que Francia, la expotencia colonial de ese país de Medio Oriente, "está dispuesta a albergar una conferencia de ayuda a Líbano en octubre" y confió en que Beirut "renacerá" porque "la libertad, el diálogo y la coexistencia" son sus "valores de toda la vida", según las agencias de noticias ANSA y Europa Press.

Es la segunda vez que Macron viajó a Líbano después de la explosión en el puerto de Beirut, ocurrida el 4 de agosto, que dejó 180 muertos, más de 6.000 heridos y más de 300.000 desplazados, en momentos en que el país ya atravesaba su peor crisis económica desde el fin de la guerra civil, en 1990.



Al visitar el lugar de la explosión, el presidente francés señaló que Líbano debe hacer una serie de reformas en aspectos tales como la contratación pública, la justicia, el sistema bancario y el suministro de electricidad, y denunció corrupción en varios sectores del Estado y la economía.



"Todo está preparado pero se necesita voluntad política", dijo Macron, y advirtió que la ayuda internacional prevista no se entregará si en octubre no está en marcha el proceso de reformas.



Al respecto, la revista Político informo que el presidente de Francia mencionó incluso la posibilidad de que se impongan sanciones a las autoridades de Líbano si esas reformas no se ponen rápidamente en marcha.

Macron destacó la designación del hasta ahora embajador en Alemania, Mustafa Adib, como primer ministro -anunciada este lunes- como "el primer paso de la siguiente fase".



Agregó que el proceso de reformas podría desembocar en la celebración de elecciones en un plazo de "entre seis y 12 meses, lo que revelará la opinión de las personas y traerá una nueva realidad si el pueblo así lo desea".

Protesta y heridos

Mientras Macron conversaba con los líderes locales, un enfrentamiento entre manifestantes y policías en las inmediaciones del parlamento dejó dos decenas de heridos, informó la Cruz Roja libanesa.



La protesta comenzó de forma pacífica, como una nueva movilización para recriminar a la clase política la situación en la que se encuentra el país, hasta que un grupo de personas intentó llegar al parlamento, lo que derivó en choques con las fuerzas de seguridad.

Protestas contra la clase política libanesa en Beirut (Twitter)



Los agentes lanzaron gases lacrimógenos para intentar impedir que los manifestantes rompieran el cordón policial, según el diario digital Naharnet.



Las protestas callejeras contra la clase política no cedieron tras la designación de Adib como nuevo primer ministro, en lugar de Hassan Diab, quien renunció en plena escalada de tensiones tras la explosión en el puerto.



En pleno rebrote de la pandemia de coronavirus, Líbano está celebrando el centenario de la creación del llamado Gran Líbano, proclamado por la Francia colonial en 1920, tras la Primera Guerra Mundial. El país se independizó de Francia en 1943.