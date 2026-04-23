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Jueves, 23 de abril de 2026

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Donald Trump anunció el cese del fuego entre Líbano e Israel se extenderá por "tres semanas"

El presidente de Estados Unidos señaló que el país tuvo una reunión que salió "muy bien" y que buscará que el Líbano se puede liberar de Hezbollah.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las negociaciones para llegar a un acuerdo en Medio Oriente.

"El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas", dijo Trump en la red Truth Social y agregó: "Espero recibir próximamente al Primer Ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al Presidente del Líbano, Joseph Aoun".

La declaración se dio después de una reunión del jefe de Estado de EEUU en la que también participaron el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, y los embajadores de Israel y el Líbano en Washington.

"¡La reunión salió muy bien! Estados Unidos va a trabajar con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah", expresó el presidente estadonunidense en su red social Truth Social.

Por otra parte, el grupo Hezbollah afirmó haber atacado una ciudad al norte de Israel en respuesta a los ataques que recibió de parte del país conducido por Benjamin Netanhayu.

A su vez, anunció que este jueves había atacado posiciones de la ciudad israelí de Taybeh.

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