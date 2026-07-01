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Miércoles, 1 de julio de 2026

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Trump despidió al "policía" de Village People: "Adoraba que yo usara su canción en mis actos"

El presidente de Estados Unidos destacó el apoyo del artista y agradeció su hit musical "YMCA", utilizado por el primer mandatario del país norteamericano en su campaña electoral.

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despidió este miércoles al fallecido cantante Victor Willis y destacó la colaboración del artista con el partido republicano cuando el jefe de Estado adoptó el hit musical "YMCA" como un himno en sus mítines en momentos en que desarrollaba su campaña electoral.

El autor principal de ese tema y líder del grupo The Village People murió este martes producto de una enfermedad, informó la esposa del artista a través de un posteo en sus redes sociales.

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"Era un tipo genial y alegre que adoraba que yo usara la canción de su grupo 'YMCA' en mis mítines. Se convirtió en un éxito rotundo, 30 años después de su lanzamiento original", sostuvo Trump con una publicación en su red Truth Social.

Trump despidió al "policía" de Village People: "Adoraba que yo usara su canción en mis actos"

Trump destacó el apoyo incondicional que tuvo de parte Willis desde tiempos de la campaña electoral.

"Muchos cantantes y grupos quisieron participar en los mítines después de que se batieran todos los récords de asistencia. Las multitudes eran y siguen siendo enormes. ¡Pero Victor y su grupo estuvieron ahí para nosotros desde el principio!", remarcó el primer mandatario de Estados Unidos.

El jefe de Estado sumó: "Les encantaba la acción, y nosotros los queríamos a ellos y a su gran y edificante canción".

Por último, insistió con transmitir su pesar. "Mis condolencias a su maravillosa familia y a su grupo. Extrañaremos mucho a Victor Willis. ¡Que Dios lo bendiga!", cerró.

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