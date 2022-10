Una mujer descubrió que su hija ganaba mucho dinero vendiendo contenido erótico en la plataforma OnlyFans y dejó su trabajo para abrir su propio perfil. Para esto, la madre dejó su trabajo para dedicarse solamente a producir fotos y videos para sus seguidores.

Se trata de una mamá australiana que se volvió en furor en las redes sociales con su cuenta de OnlyFans. Todo comenzó cuando vio que su hija estaba generando grandes cifras de dinero desde que abrió su perfil en 2020.

Evie Leana se abrió una cuenta de OnlyFans y trabaja con su hija (Instagram/@evieleana1_).

Por esta razón, Evie Leana decidió renunciar al trabajo tradicional que tenía para comenzar una nueva carrera en la popular plataforma para adultos. Actualmente, madre e hijas son socias y se enfrentan a quienes las critican por su decisión.

Cabe recordar que OnlyFans se lanzó en 2015, aunque recién en 2020 cuando todo el mundo comenzó a hablar de esa aplicación en medio de la pandemia.

En este sentido, muchas personas dejaron sus oficios para dedicarse 100% a vender material erótico y también varias celebridades se unieron a la plataforma.

Mientras tanto, Evie abrió su perfil en enero de este año, luego de pasar por una ruptura difícil con una ex pareja y su hija la ayudó con consejos para conseguir sus primeros ingresos.

Según reveló, en su primer mes en OnlyFans ganó más de US$6.000. “Es una excelente manera de expresar mi lado sexual y divertirme haciéndolo”, aseguró a al medio The Sun. También aclaró que seguiría generando contenido aunque no ganara dinero.

De esta forma, la madre y su hija juntas ya habrían recolectado más de 100.000 dólares. Y Evie planifica seguir trabajando en el contenido erótico por varios años y Tiahnee considera que puede ser un proyecto a largo plazo.

La mamá soltera considera que es una “gran oportunidad” para pasar más tiempo con sus cuatro hijos y dedicarse al cuidado de su hogar. Sin embargo, aclaró que tiene otros proyectos para el futuro.

Madre e hija abrieron su cuenta en OnlyFans y ganan millones.

“Todavía tengo metas personales y laborales que no pienso abandonar”, apuntó la australiana, de 37 años. Además, reveló que ella no había autorizado que su hija abriera una cuenta al cumplir los 18 años en 2020.

“Ella acababa de terminar la secundaria y yo quería que siguiera estudiando, pero ella la creó contra mi voluntad”, recordó Evie al medio citado.

“Abrí mi página unos meses después de haber cumplido los 18. Siempre he publicado fotos en bikini en Instagram y siempre me he tomado fotos sexys, así que pensé, ¿por qué no hago lo que amo y gano dinero por eso?”, contó, por su parte, la joven.

Luego, Tiahnee explicó que mamá aceptó su decisión cuando entendió que no corría peligro y que ganaba más de 50 "lucas verdes". Evie admitió que era bueno para su hija porque le permite tener “el derecho y la libertad de elegir” y consideró que “es el pilar fundamental del feminismo”.

“Es modelaje, en realidad. Me alivia que ella no esté haciendo pornografía”, comentó la madre y siempre defiende esa postura ante las críticas que reciben en las redes sociales.

En un descargo, Evie remarcó: “La gente puede juzgarme, pero definitivamente he enseñado bien a mis hijas. Ella no está siguiendo mis pasos, yo estoy siguiendo los suyos”.

“He educado a mis hijos y estoy a una edad en la que ahora me estoy centrando al 100% en mí y en los niños. Nunca he sido alguien que salga de fiesta o los deje solos. En realidad soy una muy buena madre, estoy aquí al final de todos los días besándolos y diciendo buenas noches”, completó.