En los Estados Unidos, el caso de Nancy Hauck repercutió en las redes sociales cuando se conoció la noticia que dará a luz al bebé de su propio hijo, tras la incapacidad de su nuera para quedar embarazada. "Por mis hijos daría todo", es una frase que se escucha con frecuencia de la boca de las madres, pero es difícil encontrar cual es el momento indicado para graficar esa expresión. Sin dudas, este increíble gesto resulta un ejemplo exacto para esta ocasión.

Según trascendió de la particular historia, la madre sustituta le ofreció su vientre a su hijo para traer a una criatura al mundo, tras el impedimento de su nuera luego de haberse sometido a una histerectomía. El caso suena relevante por lo poco frecuente que se conoce sobre este tipo de actos, pero esto no queda acá: se sabe que la madre embarazada tiene 56 años y con esa edad dará a luz a su propia nieta.



La particular decisión de Nancy Hauck se da en el contexto en el que su nuera de 30 años, Cambria, transitó un traumático nacimiento de sus mellizos, fruto de la relación con Jeff Hauck, de 32 años. A partir de esa situación, decidió extirpar su útero y lo que le impidió volver a fecundar, desechando la ilusión de su esposo en continuar expandiendo la familia



Por tal motivo, Nancy Hauck se ofreció para llevar en su vientre al bebé de su propio hijo, o en este caso, de su nieta. Para continuar el embarazo realizó diversas consultas médicas para garantizar el proceso, y para la sorpresa de ella, los especialistas autorizaron llevar adelante la gestación pese a su edad avanzada, motivo que implicaría un riesgo de vida.

Los protagonistas de la particular historia

Luego de recibir el visto bueno de los doctores, comenzó con el tratamiento hormonal indicado a partir de enero, de este año, para luego pasar el procedimiento conocido como Fecundación in vitro, cuando el óvulo fecundado con espermas en el laboratorio se implantan en el útero de la madre. El proceso resultó ser exitoso, y ahora transita el embarazo en óptimas condiciones.



“Nunca imaginé que estaría embarazada a los 56 años o que esto sería posible, pero es lo más hermoso", confió Nancy Hauck al medio británico Mirror. Cuando decidió ocupar el lugar de la esposa de su descendiente, ya que "no podía tener a sus propios hijos", sintió la oportunidad de ofrecerse a favor de la relación.



La pareja ya tiene cuatro hijos gemelos: Vera y Ayva; y el otro par, Diseal y Luka. Con el deseo de seguir agrandando la familia, Nancy sostuvo que "estaría dispuesta a hacerlo por ellos".

La etapa del embarazo a sus 56 años

Con el aval de los médicos que le garantizaron llevar adelante este inédito embarazo, Nancy confirmó que le resultó "una sorpresa" poder ser madre nuevamente a los 56 años, y que el embarazo no correría un riesgo alguno. En principio, mencionó que la idea de quedar embarazada resultaba "un poco aterradora" ya que "habían pasado 26 años desde que tuve un bebé". "El embarazo ha sido muy similar a tener a mi hijo, pero he tenido un poco más de náuseas", sostuvo en declaraciones a los medios conocida la noticia.



En un principio, el esposo de la madre sustituta, Jason, no supo de lo que se estaba gestando en el entorno familiar, aunque dijo que por más que no lo hubiese sabido antes, su marido lo apoyaría. "Mi esposo, Jeff y Cambria han sido increíbles durante todo el embarazo", describió Nancy, quien se inyectó durante 12 semanas para llevar adelante el tratamiento hormonal. En ese sentido, afirmó que se siente "muy poderosa" por llevar en su vientre a la hija de su propio hijo.



También se dio a conocer el testimonio de Cambria, la nuera de Nancy, a quien le agradeció por el increíble gesto "gratificante" y haber puesto su cuerpo para esta situación. "Se está sacrificando tanto por nosotros y nuestra familia", agregó la joven, quien calificó como "milagroso" el hecho de "llevar a nuestra dulce niña" en su vientre.



Para más detalles, Cambria agregó que mantienen conversaciones por mensajes de textos "donde nos comunicamos constantemente, compartiendo momentos divertidos, momentos sagrados y momentos de aliento". En ese sentido, afirmó que le preparan sus comidas preferidas y la atienden con todos lo lujos. "No podemos esperar a conocer a nuestra hija", sentenció.