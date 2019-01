El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que la crisis surgida en su país tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del país "debe resolverse a través de la justicia".



"Esto queda en manos del Poder Judicial. La justicia es la madre de todas las virtudes republicanas. Es un tema que escapa a mis propias funciones", afirmó Maduro en un discurso que dio durante una visita a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo.



"Yo como jefe de Gobierno- siguió- pido que se haga justicia para que haya paz, democracia y estado de derecho", añadió.

El pueblo aguerrido de Venezuela rechaza de manera firme y contundente las agresiones imperiales contra nuestra Patria. Defenderemos esta tierra como lo hicieron nuestros Libertadores. ¡Viva el Pueblo de Venezuela! pic.twitter.com/MtrOWsOyP8 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 de enero de 2019



Maduro había calificado a la conducta de Guaidó, quien es el jefe de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de autoplocarmarse presidente interino del país como un acto de "usurpación" y una intentona golpista ideada en Washington.



"Está en marcha una gran provocación dirigida por el imperio de Estados Unidos. Es (Donald) Ttrump el que quiere imponer un gobierno de facto, no queda duda. Es Trump con su locura de creerse policía del mundo", denunció en su mensaje ante los magistrados del Tribunal Supremo. Pero aseguró que la intentona no tendrá éxito, debido a que en Venezuela existe una "unión cívico-militar garantizando la paz".



También condenó la forma en que Guaidó se juramentó como presidente interino, "en un acto político de calle, de una manera extravagante".



Dijo que vio en ese acto "un titubeante diputado, muy asustado, muy pero muy asustado, que asumió de la manera más informal y vulgar" que se pueda pensar.

Guaidó se juramentó el miércoles durante en Caracas, delante de una multitud reunida para protestar contra el Gobierno.

Los miembros del TSJ también dieron su apoyo a Maduro y denunciaron una intentona golpista con injerencia extranjera, aunque hasta esta tarde, antes de la reunión con el presidente, no se había difundido ninguna resolución judicial en contra del mandatario proclamado, quien se encuentra "bajo resguardo" en un lugar desconocido.