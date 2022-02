Una maestra fue suspendida después de enviar un video de sexo personal a más de 200 alumnos de un colegio secundario. Según trascendió, la mujer confirmó que tenía guardo en su celular el clip que la muestran teniendo relaciones con su novio.

Las imágenes obscenas se enviaron a los estudiantes de la Academia Ginn en Cleveland el 7 de febrero, según informó New York Post. Días más tarde, el 15 de febrero, el director de la escuela presentó un informe policial, de acuerdo a la red de noticias local WKYC.

La docente, cuya identidad no trascendió, sostuvo que tenía un video íntimo, pero afirmó que no se lo envió por AirDrop a nadie. Por el momento no está considerada como sospechosa, pero de todos modos los detectives de la unidad de delitos sexuales de la policía de Cleveland continúan investigando.

No obstante, el vocero del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland, Thomas Ott, dijo que la educadora íntimamente expuesta “ha sido retirada” de la escuela y no trabajará con los estudiantes hasta que se conozca el resultado de la investigación.

El enojo de los padres

Los padres del colegio secundario se mostraron indignados con el hecho y remarcaron: "no importa si fue un accidente o no".

“Como padre, es espantoso”, dijo Ken Trump a FOX 8. “Te hace sentir como si tuvieras un puñetazo en el estómago, especialmente cuando eres una figura de autoridad y eres un modelo a seguir con los niños”, agregó.

“No importa cómo se compartió el video. En primer lugar, no debería haber estado allí y accesible para los niños de ninguna forma”, indicó.

La explicación de un especialista

Tras la declaración de la maestra, el New York Post se comunicó con un experto en seguridad cibernética, quien sostuvo que es posible que el teléfono de la maestra haya sido pirateado.

“Si alguien tuviera acceso a un teléfono, es bastante fácil capturar el código de acceso de alguien”, afirmó Alex Hamerstone de TrustedSec Cyber Security.

Y continuó: “Si alguien tiene malas intenciones, lo primero que hará cuando tenga acceso a su teléfono es revisar sus imágenes, ver si tiene una carpeta privada y ver qué hay allí”.