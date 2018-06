Una nena de 13 años fue acusada de asesinar a puñaladas a su amiga de 14 durante una discusión sobre un pijama party. La víctima recibió cortes en cuello y pecho. El sangriento hecho ocurrió en Texas, Estados Unidos.



La mamá de la víctima, Antoinette Carter, afirmó que la madre de la acusada se mantuvo al margen y observó el altercado entre las dos chicas, sin intervenir. Carter sostuvo que su hija Nylah y la sospechosa eran "amigas intermitentes".



Asimismo, contó que su hija le preguntó si su amiga podía pasar la noche en su casa, a lo que le respondió negativamente. Por lo tanto, la pequeña acusada le pidió a Nylah que vaya a su casa a recuperar la ropa que había llevado en una oportunidad.



Las nenas, una vez dentro de la casa, comenzaron a discutir y la atacante apuñaló a su presunta amiga. La policía respondió a una llamada alrededor de las 3.30 de la madrugada del martes.



La pequeña nena fue llevada al Hospital John Peter Smith por sus heridas en el cuello y el tórax, donde la declararon muerta, según la oficina del médico forense del condado de Tarrant.



La culpable de 13 años, cuyo nombre no fue dado a conocer debido a su edad, fue arrestada el miércoles según el portavoz de la policía de Fort Worth, Bradley Pérez.



La familia de Nylah comenzó una campaña para pedir justicia por la muerte de la menor y sostiene que fue apuñalada después de que se negara a concurrir a un pijama party organizado por la atacante.



La joven está detenida en espera del juicio por el homicidio de Nylah, según lo ordenado por el juez de distrito Timothy Menikos.



"Ahora estoy sin hija, y mi corazón se siente como si acabara de ser arrancado y pisoteado", sostuvo Carter. "Esto es solo una llamada de atención para todos. No sólo mis nietos sino otros niños. Cuando tus padres te dicen que no hagas algo, no lo hagas. Solo espera. Vive otro día", declaró, en tanto, el abuelo de la niña difunta.