El pasado 2 de junio encontraron a Cynthia "CeeCee" Hoffman asesinada de un disparo en la cabeza en una ruta de senderismo que atraviesa la zona de Anchorage, en Alaska. La jóven de 19 años se encontraba atada de pies y manos con cinta aislante.

Este lunes se conoció el motivo y el autor de su homicidio. Denali Brehmer, de 18 años y supuesta mejor amiga de la víctima, admitió haber cometido el asesinato de CeeCee junto a otra adolescente.

Resulta que Brehmer vió en Internet un anuncio publicado por Darin Schilmiller, de 21 años y proveniente de Indiana. El joven se hizo pasar en la red por un millonario llamado "Tyler", y ofreció USD 9.000.000 a quien "violara y asesinara a alguien en Alaska".

Fue entonces que la homicida decidió que mataría a su mejor amiga y se comunicó con Schilmiller, quien le envió las intrucciones para recibir la cantidad millonaria.

"Quítale los calcetines, quiero porno infantil. Debes violarla completamente, me aseguraré de que me veas hoy. Haz que parezca un juego de rol. Ya sabes a lo que me refiero. Como una película porno. Quítale las bragas en el video", le escribió "Tyler" en un mensaje.

Cynthia tenía la edad mental de una niña menor de 12 años (Facebook).

Tal es así que el 2 de junio, Brehmer y su amigo Kayden McIntosh pidieron un auto prestado y llevaron a CeeCee a la ruta de senderismo de las cascadas de Thunderbid. Allí, planeaban sacarse fotos mientras ataban las manos y piernas de la víctima y le cubrían la boca con cinta adhesiva.

Sin embargo, según Brehmer, McInstosh sacó inesperadamente una pistola, disparó a la víctima y tiró el cuerpo al río. Luego, ambos condujeron hasta un parque y llamaron a la familia de CeeCee. Les dijeron que Cynthia se había quedado en ese área, para que pasaran a recogerla.

De todas formas, investigaciones del FBI revelan que los adolescentes enviaron a "Tyler" dos videos en los que le quitaban la ropa interior. Además, al registrar el celular de Brehmer, hallaron pornografía infantil y fotos sexuales explícitas que intercambiaron ella y Schilmiller.

Schilmiller se hacía pasar por un millonario llamado "Tyler" (Facebook).

Por su parte, "Tyler", a quien la policía identificó realmente como Darin Schilmiller, fue detenido por cargos de pornografía infantil la semana pasada, y será trasladado a Alaska para ser juzgado por la muerte de Cynthia.

Aún es más, los padres de la víctima explicaron que CeeCee padecía una discapacidad intelectual que la hacía tener la mente de una menor de 12 años. Devastados por la pérdida, dijeron que para CeeCee, Brehmer era su mejor amiga.