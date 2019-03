La primera ministra británica, Theresa May, prometió este miércoles a los legisladores de su Partido Conservador que dejará el cargo "antes de lo que pretendía" si a cambio consigue que el Parlamento apruebe su acuerdo de salida de la Unión Europea (UE).



"Estoy preparada para dejar este puesto antes de lo que pretendía a fin de hacer lo que es correcto para nuestro país y nuestro partido", dijo May en una reunión con los parlamentarios conservadores, según informó la cadena BBC.



La premier agregó que sabía que los diputados "tories" no querían que ella liderara la siguiente fase de las negociaciones del Brexit con la UE. "Y no impediré eso", afirmó.



Es la primera vez que May se ofrece a dar un paso al costado a fin de obtener los votos necesarios para la aprobación del acuerdo de divorcio que ella negoció con la UE, pero que ya fue rechazado dos veces por el Parlamento británico.



"Sé que hay un deseo de un nuevo enfoque -y un nuevo liderazgo en la segunda fase de las negociaciones del Brexit, y no impediré eso", señaló.



Ante unos 300 diputados conservadores, manifestó que el partido "necesita hacer aprobar este acuerdo y cumplir con el Brexit".



"Le pido a todos en esta sala que apoyen el acuerdo para que podamos completar nuestro deber histórico, cumplir con el mandato del pueblo británico y abandonar la Unión Europea mediante una salida ordenada y sin sobresaltos", añadió.

Sus comentarios fueron primero parafraseados por diputados conservadores, pero luego fueron hechos públicos por BBC.