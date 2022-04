Janette McCurdy anunció en sus redes sociales que el 9 de agosto de 2022 publicará un libro con un polémico título, donde hablará sobre los maltratos y humillaciones que sufrió desde que era una niña hasta su adultez en manos de su madre, una mujer obsesionada con convertirla en una estrella de la televisión y el cine.

“I’m glad my mom died” (“Me alegro de que mi mama muriera”) es el título que llevará la obra literaria de la actriz estadounidense, que anteriormente había plasmado en el teatro en un formato unipersonal. La tapa del libro es llamativa y poderosa: entre colores pasteles rosa y amarillo, se ve a la artista de 29 años con una expresión extraña, mezcla de desolación y felicidad, mientras sostiene una urna fúnebre de la cual sale confeti.

La madre de Jannette falleció en el año 2013 a causa de un cáncer.

De acuerdo con una entrevista que brindó al podcast “Empy Inside”, McCurty puso a prueba la portada de su libro en más de una ocasión para que no se malinterpretara lo que quería decirle a su público lector. “El confeti derramándose de una urna me pareció una buena forma de capturar el humor de la tragedia, pero sabía que no quería ir tan lejos como para tirar el confeti o saltar en el aire con una gran sonrisa en mi rostro”, expresó.

El ocaso de una estrella

Jannette McCurty es conocida por sus variados papeles en series de televisión juveno-infantiles y películas. En la pantalla chica, la joven californiana fue parte de grandes éxitos como Will & Grace, Zoey 101, Malcom in the Middle, La Ley y el Orden, C.S.I, y Sam & Cat, la serie de Nickelodeon donde fue protagonista con la actriz y cantante Ariana Grande.

Sin embargo, el personaje con el que creció a pasos agigantados en el show business y por el cual se volvió una estrella internacional fue el de ‘Sam’ para la serie juvenil de Nick, iCarly. Allí interpretó a la mejor amiga de Miranda Cosgrove, la protagonista. El show tuvo siete temporadas y se rodó hasta el 2012. El elenco se completaba con Jerry Trainor y Nathan Kress.

iCarly fue una de las series más exitosas de Nickelodeon. Duró siete temporadas y finalizó en el 2012.

Pero detrás de las cámaras y las divertidas e inocentes escenas que rodaba junto a sus compañeros, la actriz padecía un enorme sufrimiento, devenido en ataques de nervios y crisis emocionales en los sets de filmación.

¿Por qué la actriz se siente aliviada por la muerte de su mamá?

Jannette McCurty llevaba varios años desaparecida en el mundo del espectáculo, hasta que en el 2020 decidió reaparecer en los medios a través de la obra teatral unipersonal que ahora llevará a la literatura. En este espectáculo, la artista reveló los motivos de su ausencia y todo lo que sufrió durante su infancia y su adolescencia.

Y es que según explicó, su mamá Debra veía en ella un producto para explotar en el negocio del entretenimiento para ganar mucho dinero y así poder solventar los problemas financieros de la familia y cumplir sus sueños frustrados.

La actriz llevó al teatro su historia personal, y ahora hará lo mismo en la literatura, en busca de ayudar a personas que se sientan en la misma situación.

Cuando la llevó a su primer casting para la televisión, Jannette tenía solo 6 años. Al ver que su trabajo rendía frutos, su mamá le demostró que estaba dispuesta a todo para convertirla en una gran estrella.

En la obra, McCurty destaca que su progenitora avanzó sobre ella en todo aspecto: la obligó a seguir una estricta dieta alimenticia y a pesarse hasta cinco veces al día, la bañó hasta los 16 años, y también le practicó ella misma controles ginecológicos. La joven tampoco tenía intimidad, porque todos sus diarios íntimos y correos electrónicos eran controlados por Debra.

Jannette explica cómo estos abusos y maltratos psicológicos de parte de su madre le dispararon bulimia y anorexia, un trastorno obsesivo-compulsivo, baja autoestima, ansiedad, depresión, y otras problemáticas para su salud física y mental. Incluso cuenta que llegó a desmayarse en la casa de un amigo y que casi pierde los dientes por inducir el vómito con frecuencia. También se enfrentó a una adicción al alcohol cuando se enteró que le habían diagnosticado un avanzado cáncer a su madre.

Flyer de la obra de teatro (Fuente: IG @jannettemccurdy)

Al morir su mamá en el año 2013 por la enfermedad, la actriz no pudo evitar sentir una suerte de libertad por la presión que sufría a diario, aunque en ese momento no pudo celebrarlo con nadie. "Con su muerte, murieron muchas de sus ideas para mi vida. La actuación fue su propio viaje y uno difícil para mí, con seguridad”, indicó.

"Fue importante para mí explorar el abuso emocional y psicológico que soporté durante mi tiempo como actriz joven. Siento que no lo hice. No tuve las herramientas, el lenguaje o el apoyo necesarios para hablar por mí misma en ese entonces", reflexionó.

¿Qué fue de su vida luego de iCarly?

Al finalizar la grabación del programa juvenil más exitoso del momento para Nickelodeon, McCurty tenía el camino más que allanado para continuar de forma estable en su carrera profesional. Las convocatorias para otros papeles para la tele y el cine le llovían. Participó en más de 20 películas entre el 2001 y el 2016, entre las cuales se destaca Departamento de homicidios, con Harrison Ford como protagonista. En 2015 protagonizó la serie de Netflix Between con el papel de Wiley Day. No obstante, desde entonces, no volvió a pisar un set de grabación.

El año pasado se anunció el reboot de iCarly de la mano de Paramount +, con el regreso de Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress. Jannette confirmó que no participará de la nueva historia que contará qué fue de la vida de Carly, Freddy y Spencer en los últimos diez años.

“Mi experiencia con la actuación es que estoy muy avergonzada de lo que hice en el pasado. Me siento insatisfecha con los roles que interpreté, que fueron de lo más cursi”, confesó la artista, en relación al papel de ‘Sam Buckett’ que los niños y adolescentes adoraban en la tira cómica.

"A los 15 ya estaba avergonzada de los programas que hice entre los 13 y los 21 años. Mis amigos a los 15 no decían: ‘Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon’. Fue embarazoso e imagino que se puede tener una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus roles”, explicó.

Asimismo, la actriz contó que a pesar de sus malas experiencias, de adulta descubrió un perfil diferente dentro de la industria del entretenimiento que le atrajo profundamente: la dirección y el guion. "Renuncié hace unos años para probar suerte escribiendo y dirigiendo, y me va muy bien. Inicialmente, no quería actuar, mi mamá me había puesto ahí", determinó. De todos modos, confesó que no descarta volver a la actuación si es junto a un director que admire