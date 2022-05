Hace aproximadamente un mes, Mike Tyson protagonizó un violento episodio a bordo de un avión. Resulta que, luego de que un muchacho lo provocara en reiteradas ocasiones, el ex boxeador no aguantó más y atacó a esta persona. En efecto, lo golpeó fuerte e incluso le provocó un corte en la frente.

En su momento, el video se volvió extremadamente viral y la justicia de California resolvió que el ex deportista no enfrentaría ningún cargo. Para tomar esta decisión se basaron en las pruebas fotográficas y fílmicas, las cuales hicieron que el fiscal Steve Wagstaffe asegurara que la conducta de la víctima fue la que derivó en el incidente.

El hecho volvió a tomar relevancia luego de que Tyson se expresara públicamente sobre lo sucedido por primera vez. “Me dijeron que no levantarían cargos. Me estaba jodiendo. Me había tomado fotos con este hombre. Ni siquiera debería estar tomando aviones públicos...”, expresó en su podcast.

Mike Tyson golpeó a un hombre en un avión, luego de que este lo provocara en reiteradas ocasiones.

En adición, el ex campeón mundial explicó que su esposa, Lakiha Spencer, le había alertado a su esposo sobre los potenciales peligros de tomar aviones públicos. “Ella se enoja, pero ¿qué voy a hacer en un maldito avión con mis amigos y un guardaespaldas que se supone que debe vigilarme?”, señaló.

Retomando el episodio viral, previo a despegar de un aeropuerto de San Francisco rumbo a Florida, Tyson golpeó a un pasajero luego de que este lo provocara en reiteradas ocasiones. Según testigos, “Iron Mike” fue amigable en un primer momento, pero reaccionó tras varias provocaciones.

“Agradecemos al fiscal de distrito de San Mateo Stephen Wagstaffe, al sheriff del condado de San Mateo, y a todas las agencias de la ley involucradas en esta investigación por su trabajo cuidadoso, diligente y profesional”, expresaron los abogados de Tyson luego de que no se iniciaran acciones legales en contra de su cliente.

Este molesto hombre fue identificado como Melvin Towsend, de 36 años, quien registró heridas en la frente luego de su enfrentamiento y decidió no presentar cargos.

Según reveló en abril, revisó los informes de la Policía de San Francisco y de la Oficina del Sheriff del condado de San Mateo, así como “varios videos de las autoridades y de otros (pasajeros) en el avión”.

“Este caso no debe ser tratado por la justicia criminal”, declaró en diálogo con Los Angeles Times, al mismo tiempo que precisó que “si las partes quieren iniciar una acción civil, lo pueden hacer independientemente de esta decisión”.

La golpiza de Mike Tyson a una pasajero