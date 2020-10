Miles de personas salieron este domingo a las calles de las principales ciudades francesas para recordar al profesor de Historia Samuel Paty, decapitado el viernes pasado en la vía pública por mostrar a sus alumnos una caricatura de Mahoma publicadas por el semanario satírico Charlie Hebdo, durante una clase de libertad de expresión, el mismo día en que la Policía de Francia confirmó dos nuevos arrestos por el asesinato.



Las concentraciones fueron convocadas por la revista satírica Charlie Hebdo bajo la consigna "Je suis enseignant" (yo soy profesor) en apoyo a la docencia y la libertad de expresión, y respaldadas por los principales partidos políticos, la organización SOS Racismo y los sindicatos de la enseñanza.



Algunos dirigentes políticos que estuvieron presentes en las movilizaciones fueron la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo; el expresidente François Hollande y el ex primer ministro Manuel Valls.

Por su parte, el primer ministrose pronunció en Twitter. "No tenemos miedo. No nos dividirán", publicó, y agregó: "¡Somos Francia! Libertad, igualdad, fraternidad. Homenaje a Samuel Paty"."Cualesquiera sean nuestras diferencias políticas, sindicales o de otro tipo, debemos demostrar unidad y demostrar que no tenemos miedo ante los enemigos de la República. La unidad es la condición para el éxito", afirmó, por su parte, el ministro de Educación,Del homenaje en las calles francesas también participaron el delegado del oficialista La República En Marcha,; el líder de La Francia Insumisa,; el secretario general del Partido Socialista,, y el de Europa Ecología-Los Verdes,, pero destacó la ausencia de Los Republicanos, principal partido de derecha, y del ultraderechista Unión Nacional de Marine Le Pen, informó la agencia de noticias AFP.El masivo homenaje se dio el mismo día en que la Policía de Francia confirmó dos nuevos arrestos en las últimas horas, entre ellos un "activista islamista", en la investigación por el asesinato.

Los dos últimos detenidos, que se suman a los nueve de ayer, son un "activista islamista muy activo" conocido comoy otra persona “relacionada” con el asesino, identificado como el joven checheno, de 18 años, quien murió poco después del crimen por los disparos de los agentes de Policía que intentaban detenerlo, informó la agencia de noticias Europa Press.Sefrioui acompañó en su momento a los padres de un estudiante musulmán para pedir el despido del profesor Paty, que había mostrado a sus alumnos una caricatura del profeta Mahoma publicada por el semanario satíricoLa denuncia de los padres de este alumno que, según las últimas informaciones, no iba a clase del profesor, fue uno de los puntales de la investigación.El padre, de 48 años, publicó el pasado 8 de octubre un video ampliamente difundido en las redes sociales en el que designa al maestro por su nombre, lo llama "matón" y pide que lo denuncien.

Se cree que este video fue el detonante que llevó al joven checheno a lanzarse a la caza del profesor, a quien finalmente acabó asesinando en la localidad de Conflans-Sainte-Honorine, en el departamento de Yvelines, en las inmediaciones de París.El profesor había mostrado las caricaturas de Mahoma publicadas por el semanario satírico durante una lección sobre libertad de expresión a principios de octubre.Las imágenes del profeta están prohibidas en el Islam y pueden ofender a los musulmanes."Como cualquier maestro, buscaba preparar a los jóvenes para el ejercicio del pensamiento crítico, condición esencial para la ciudadanía plena", publicó el semanario satírico en su página de Facebook.

En enero de 2015, la publicación de estas imágenes provocó un ataque mortal contra las oficinas de Charlie Hebdo.Los sospechosos acusados de tener vínculos con esos ataques se encuentran actualmente ante los tribunales en un juicio que se espera que se prolongue hasta mediados de noviembre.Una serie posterior de ataques en Francia, muchos reivindicados por la organización terrorista Estado Islámico, costaron más de 230 vidas en 2015 y 2016.La Asociación de Alcaldes de Francia (AMF) pidió a todos los municipios que rindan homenaje a la víctima, proponiendo "exhibir en sus edificios el hashtag #JeSuisEnseignant.El presidentehabló el pasado sábado con los padres del profesor, de 47 años, así como con su exesposa y hermana, y el Gobierno anunció un homenaje nacional que tendrá lugar el miércoles en un lugar todavía por concretar.